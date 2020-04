Playlist Tobias Ruhland

Dienstag, 28. April 2020

Stars

Your Ex-Lover Is Dead

Album: Music from The OC (O.C., California): Mix 5

Das Hobos

Whitelines

Album: This Is The Place

Austra feat. Cecile Believe

Mountain Baby

Album: Mountain Baby

The Weeknd

Blinding Lights

Album: After hours

Neon Neet

Loop You

Album: Persuasion (EP)

Glass Animals

Gooey

Album: Zaba

Stereo Total

Wir tanzen im 4-Eck (Wir tanzen im Viereck)

Album: Musique automatique

Das Hobos

Whitelines

Album: This Is The Place

Bacao Steel & Rhythm Band

Pimp

Album: 55

Charlie Megira

Tomorrow’s Gone

Album: Tomorrow’s Gone

Tom Misch & Yussef Dayes

Julie Mangos

Album: What kinda music?