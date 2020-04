Playlist Ralf Summer

Montag, 13. April 2020

Mina: Desktop

Album: A To B

Bungalow / Virgin

Console: 14 Zero Zero (C64 Spezialversion)

Album: V.A. Unter Unserem Himmel 1 – Die Zündfunk CD

Virgin

Britta: Die Traurigsten Menschen (von ganz Berlin)

Album: Kollektion Gold

Flittchen Records

Acid Pauli: Abschied25

Album: V.A. Bar 25 - Tage außerhalb der Zeit (Soundtrack)

Bar 25

Bonaparte: Do You Want To Party

Album: Too Much

Staatsakt

The Burning Hell: Fuck The Government, I Love You

Album: Public Library

BB Island

3 Normal Beatles: Ich Will Nicht Werden Was Mein Alter Ist

Album: We Name It Justice

Buback

Chilly G, Paul PM, Daddy: Monsterbitches

Album: Demo-Song

16 Jahre Am Start

Jens Friebe: Lawinenhund

Album: In Hypnose

Zick Zack / Labels 3390020 / EMI

Dagobert: Morgens Um halb Vier

Album: Dagobert

Buback

Kate Wax: Beetles And Spiders

Album: Single

Output

Hildur Gudnadottir: Penny Taken To The Hospital

Album: Joker (Original Soundtrack)

Watertower Music

Die Türen: Prelude

Album: Das Herz War Nihilismus

Staatsakt

The Stooges vs Salt´n´Pepa: No Fun vs Push It

Album: As Heard On Radio Soulwax pt. 2 – by 2ManyDJs

PIAS

Ladytron: He Took Her To A Movie

Album: 604

Invicta

Sitcom Warriors: I've Been Waiting for This a Long Time

Album: I've Been Waiting for This a Long Time

Buback

André Herman Düne: Berlin Song

Album: Täglich Brot New York – Berlin

Radbab Records / Shrimper

Jeans Team: Oh Bauer

Album: Musik Von Oben

Louisville Records

Feist: Eastern Shore

Album: At Home

Demo-CD

Erlend Oye: Ghost Trains

Album: Unrest

Source / Virgin

Das Lunsentrio: Das Letzte Edelweiss

Album: Aufstehn!

Problem Bär

3 Shades: Tiny Bits Of Terible

Album: Thank God For Beatniks

Alien Transistor

Sophie Hunger: The Tourist

Album: Monday´s Ghost

Two Gentlemen Records / Universal

Planningtorock: Bolton Wanderer

Album: Have It All

Chicks On Speed Records

G. Rag Y Los Hermanos Patchekos: Monaco Swing

Album: Pain Perdu

Gutfeeling

Chuckamuck: Homeparty Bei Lisa

Album: Single

Verboten In Deutschland Records

Andi & Mari: Sony

Album: V.A. WiR

L´Age D´Or

Jakob Dobers: Der Rest Vom Licht

Album: Der Rest Vom Licht

Staatsakt