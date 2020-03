Playlist Ralf Summer

Montag, 09. März 2020

Suzanne Vega: Walk On The Wild Side

Album: An Evening of New York and Stories

Cooking Vinyl

Viagra Boys: Common Sense

Album: Common Sense EP

Year

Geutz: Transparenz ft Delicious

Album: Wurzel aus X

HHV

U.S. Girls: Born To Lose

Album: Heavy Light

4AD

Jakob Dobers: Der Rest Vom Licht

Album: Der Rest Vom Licht

Staatsakt

Emma-Jean Thackray: Too Shy

Album: Too Shy / Run Dem – Maxi-Single

International Anthem IARCS020 LC:

Ornette Coleman: Lonely Woman

Album: The Shape of Jazz to Come

Atlantic