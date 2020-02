Playlist Thomas Mehringer

Freitag, 07. Februar 2020

The Clash: Janie Jones

Album: The Clash

Legacy

Beastie Boys: Multiliteral Nuclear Disarmament

Album: Hot Sauce Committee Pt2.

Capitol

Shalalas feat. Alba: My Corona (Original: My Sharona)

Album: -

Zündfunk Cover

Nada Surf: So Much Love

Album: Never Not Together

City Slang

SW.: Untitled 1

Album: Reminder, Pt. 3

SUED

Mal Élevé: No Pasaran

Album: Single

Ferryhouse Productions

TOPS: I Feel Alive

Album: Single

Musique

SW.: Untitled 1

Album: Reminder, Pt. 3

SUED

Gil Scott-Heron: New York Is Killing Me

Album: We’re New Again – A Reimagining By Makaya McCraven

XL Recordings LC05667

Ätna: Made By Desire

Album: Single

Humming Records

Khruangbin & Leon Bridges: Texas Sun

Album: Texas Sun EP

Dead Oceans

Daughter Of Swords: Prairie Winter Wasteland

Album: Single

Bella Union

Destroyer: Cue Synthesizer

Album: Have We Met

Dead Oceans

Wire: Cactused

Album: Mind Hive

pinkflag

Mac Miller: Blue World

Album: Circles

Warner

Squirrel Flower: Headlights

Album: I Was Born Swimming

Full Time Hobby

Caribou: Never Come Back

Album: Suddenly

City Slang

Gorillaz feat. Slowthai, Slaves: Momentary Bliss

Album: Single

Parlophone

Akne Kid Joe: What AfD Thinks We Do

Album: Die große Palmöllüge

Kidnap Music

Kinderzimmer Productions: Boogie Down

Album: Todesverachtung To Go

Grönland

Layla: Choppa

Album: Single

recordJet

Okay Kaya: Insert Generic Name

Album: Watch This Liquid Pour Itself

Jagjaguwar