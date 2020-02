Playlist Katja Engelhardt

Dienstag, 04. Februar 2020

Mia Morgan: Waveboy

Album: Fine Line

Eklat Tonträger GmbH

Squirrel Flower: Slapback

Album: I Was Born Swimming

Full Time Hobby

Zebra Katz: IN IN IN

Album: (Single)

ZFK Records

Balbina: PUNKT.

Album: Punkt.

BMG RIGHTS MANAGEMENT

Balbina: Die Regenwolke

Album: Fragen über Fragen

FOUR MUSIC PRODUCTIONS

LA Priest: What Moves

Album: (Single)

Domino Recording Co

Late of the Pier: Bathroom Gurgle

Album: Fantasy Black Channel

Capitol

Antilopen Gang: Zentrum des Bösen

Album: Abriss, Abriss

JKP

U.S. Girls: Overtime

Album: (Single)

4AD

Thundercat, Steve Lavey, Steve Arrington: Black Qualls

Album: (Single)

Ninja Tune