Playlist Roderich Fabian

Sonntag, 01. Dezember 2019

FSK: Nationalhymne der DDR

Album: Son of Kraut

Sub Up

Knarf Rellöm: Hey! Everbody

Album: Fehler is King

What’s so funny about

Wolf Biermann: So soll es sein -So wird es sein

Album: Chausseestraße 131

CBS

Hans Söllner: Hey Staat!

Album: Hey Staat!

Trikont

Funny Van Dannen: Sozialismus

Album: Meine vielleicht besten Lieder

Jochens kleine Plattenfirma

Nina Hagen: Wir sind das Volk

Album: Volksbeat

Polydor

Neil Young: Sugar Mountain

Album: Songs for Judy

Shakey Pictures