Playlist Noe Noack

Mittwoch, 13. November 2019

SebastiAn feat. Sparks: Handcuffed To A Parking Meter

Album: Thirst

Ed Banger Records

Voodoo Jürgens: Angst haums

Album: S’klane Glücksspiel

Lotterlabel

Fiva: Einfach nicht bremsen

Album: Nina

Kophörer Records

DJ Shadow feat. Rockwell Knuckles,Tef Poe&Daemon: Urgent,Important, Please Read

Album: Our Pathetic Age

Mass Appeal

FKA Twigs: Home With You

Album: Magdalene

Young Turks

King Princess: Prophet

Album: Cheap Queen

Columbia

KRS One: Sound Of Da Police

Album: Return Of The Boom Bap

Jive

Mark Lanegan Band: Disbelief Suspension

Album: Somebodys Knocking

Heavenly