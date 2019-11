Playlist Ralf Summer

Freitag, 08. November 2019

The Police: When The World Is Running Down You Make The Best Of What´s Still Around

Album: Every Move You Make: The Studio Recordings

Polydor

Tobi “Hackbrad Pitt” Ruhland: Right Here Right Now ft Greta Thunberg

Album: -

Live @Zündfunk Netzkongress, Volkstheater München

Enik: Strawberry Clover

Album: The Deepest Space of Now

Brave & Dizzy Records / Radicalis

FKA Twigs: Fallen Alien

Album: Magdalene

Young Turks

The Good Ones: Young People Are The Future

Album: Rwanda. You Should Be Loved

ANTI- / Indigo

The Pains Of Being Pure At Heart: A Teenager In Love

Album: The Pains Of Being Pure At Heart

Slumberland / Fortuna Records

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Shari Vari: Dance Alone

Album: NOW

Malka Tuti

Romare: Danger

Album: Gone / Danger EP

Ninja Tune

The Screenshots: Wie Lieben Uns Und Bauen Uns Ein Haus

Album: Single

Euphorie / Musikvertrieb R.O.C.K.

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Michael Kiwanuka: Solid Ground

Album: Kiwanuka

Polydor / Universal

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Yvon: Schokoladenbrunnen

Album: Im Kreis Der Liebe

Asexy

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Clipping.: Run For Your Life

Album: There Existed an Addiction to Blood

SubPop

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Big Thief: Not

Album: Two Hands

4AD

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Homeboy Sandman: Far Out

Album: Dusty

Mello Music Group

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Kim Gordon: Hungry Baby

Album: No Home Record

Matador

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

Sudan Archives: Glorious

Album: Athena

Stones Throw

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton

The Düsseldorf Düsterboys: Messwein

Album: Nenn Mich Musik

Staatsakt

Shed: Die Oder

Album: Oderbruch

Ostgut Ton