Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Mark Lanegan Band: Disbelief Suspension

Album: Somebody’s knocking

Heavenly

Caroline Polachek: New normal

Album: Pang

Perpetual Novice

Kenneth Minor: Hidden Berries

Album: On My Own

Unique

Big Thief: Wolf

Album: Two Hands

05807

Simon Joyner: You Never Know

Album: Pocket Moon

BBIsland

Desert Sessions: If You Run

Album: Desert Sessions Vol.11 & 12

Matador

Anna Meredith: Killjoy

Album: FIBS

Moshi Moshi

Bon Iver: iMi

Album: I,I

Jagjaguwar