Playlist Katja Engelhardt

Dienstag, 22. Oktober 2019

New Order: World (Price of Love)

Album: The Singles (CD 2) (P2005)

London

Nirvana: Sliver

Album:

With the lights out (Box set with Bonus DVD)

Geffen

Sudan Archives: Glorious

Album: (Single)

Stones Throw Records

Tua: System

Album: System (EP)

Chimperator

Big Thief: Rock and Sing

Album:

Two Hands

4 AD

Tristan Brusch: Die Morität des Schweighöfers

Album: Operation am faulen Zahn der Zeit (EP)

radicalis

SXTN: Kein Geld (Instrumental)

Album: Asozialisierungsprogramm

Spike Management

Nasty Cherry: Music With Your Dad

Album: (Single)

Atlantic Records UK

BadBadNotGood: Speaking Gently

Album: (Single)

Innovative Leisure

Grim104: Graf Grim

Album: (Single)

recordJet

Sault: Masterpiece (Remixed)

Album: (Single)

Back To Mine