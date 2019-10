Playlist Katja Engelhardt

Dienstag, 08. Oktober 2019

Wives: Sold Out Seatz

Album: So Removed

City Slang

Audio88: Fleischwolf

Album: (Single)

Normale Musik

King Princess: Hit The Back

Album: (Single)

Columbia Records/Zelig Records

Michael Stipe: Your Capricious Soul

Album: (Single)

Extinction Rebellion

R.E.M.: Moral Kiosk

Album: Murmur (Deluxe)

Capitol

Sebastian Krumbiegel: Die Demokratie ist weiblich

Album: (Single)

Rent-A-Record Company

Danny Brown feat. Blood Orange: Shine

Album: uknowhatimsayin¿

WARP

Sofia Portanet: Planet Mars

Album: (Single)

DUCHESS BOX RECORDS

Chromatics: Twist The Knife

Album: Closer To Grey

Italians Do It Better

Balbina: Kein Ende.

Album: (Single)

BMG RIGHTS MANAGEMENT

Sleater-Kinney: Animal

Album: (Single)

Caroline