Playlist Markus Köbnik

Donnerstag, 03. Oktober 2019

Die Fantastischen Vier: Jetzt Passt Auf

Album: Jetzt Geht’s Ab

Columbia

GLS United: Rappers Deutsch

Album: Ulli Wenger's One Hit Wonder - Vol. 11

Ganser & Hanke Media/BR

Die Fantastischen Vier: Die Da

Album: Vier gewinnt

Columbia

Doppel D: 99

Album: Neunundneunzig

D-Seiten Records

Fresh Familee: Achmed Gündüz

Album: Falsche Politik

Mercury

Advanced Chemistry: Kapitel 1

Album: Fremd Im Eigenen Land

360 - Records

Advanced Chemistry: Fremd Im Eigenen Land

Album: Fremd Im Eigenen Land

360 - Records

Absolute Beginner: Die Kritik an Platten kann die Platten der Kritik nicht ersetzen

Album: The Early Years 1992-1994

Buback

Die Fantastischen Vier: Hausmeister Thomas D

Album: Jetzt Geht’s Ab

Columbia

TCA Microphone Mafia: Hand In Hand

Album: Hand In Hand – All Different All Equal (Various Artists)

Dragnet

Sons Of Gastarbeita: Ali Baba Mustafa

Album: Du So

Kleff Records

Fettes Brot: Schwarzbrot-Weißbrot

Album: Hand In Hand – All Different All Equal (Various Artists)

Dragnet

Die Fantastischen Vier: Hört Euch Den Hier An

Album: Hand In Hand – All Different All Equal (Various Artists)

Dragnet

Freundeskreis: Leg Dein Ohr Auf Die Schiene Der Geschichte

Album: Quadratur Des Kreises

Four Music

Fischmob: Dreckmarketing V.1.7

Album: Power

Alternation Records

Deichkind featuring Nina: Bon Voyage

Album: Bitte Ziehen Sie Durch

Showdown

Freundeskreis: Zwischenteil

Album: Quadratur Des Kreises

Four Music

Absolute Beginner: Liebeslied

Album: Bambule

Buback

Jan Delay a.k.a. Eißfeldt featuring Dennis Dunplatte: Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann

Album: Single

Buback

Massive Töne: Cruisen

Album: MT3

Eastwest

Kool Savas: King Of Rap

Album: Best of Koll Savas

Subword

Sido: Mein Block

Album: Aggro Berlin Label Nr. 1

Aggro Berlin

Bushido: Pussy

Album: Vom Bordstein bis zur Skyline

Aggroberlin

Fler: NDW 2005

Album: Aggro Berlin Label Nr. 1

Aggro Berlin

B-Tight: Der Neger

Album: Aggro Berlin Label Nr. 1

Aggro Berlin

Casper: Der Druck Steigt

Album: XoXo

Four Music

Antilopen Gang: Beate Zschäpe hört U2

Album: Aversion

JKP

Doppel D: 99

Album: Neunundneunzig

D-Seiten Records

Asio Kids: A.S.I.O

Album: Aero

Buback