Playlist Ralf Summer

Freitag, 27. September 2019

Fatboy Slim: Right Here, Right Now feat Greta Thunberg

Album: You´ve Come A Long Way, Baby

Skint/Brassic

Sault: Up All Night

Album: 5

Forever Living Originals

Woolfy vs Projections: Last Dance

Album: Destinations

Permanent Vacation

Gaddafi Gals: Temple of Love

Album: Temple

3-Headed Monster

Automatic: Too Much Money

Album: Signal

Stones Throw

Moon Duo: The World and The Sun

Album: Stars Are The Light

Sacred Bones

Underworld: S T A R

Album: Single

Smith Hyde Productions

The Aim Of Design Is To Define Space: AIM#@%!$

Album: Clean Bible Dirty Christ EP

Monkeytown Records

Stefanie Schrank: Fabrik

Album: Unter der Haut eine überhitzte Fabrik

Staatsakt Digital

Thees Uhlmann: Ich Halt Mich Raus (Gold 2x12” Album)

Album: Junkies & Scientologen (Bonus Track)

Grand Hotel Van Cleef

Die Goldene Zitronen: Mila

Album: Lenin

Buback

Deichkind: Cliffhänger

Album: Wer Sagt Denn Das?

Sultan Günther Music

Deichkind: Powerbank

Album: Wer Sagt Denn Das?

Sultan Günther Music

Princess Nokia: Sugar Honey Iced Tea (S.H.I.T.)

Album: Single

Platoon LTD

Girl Band: Caveat

Album: The Talkies

Rough Trade

Hailu Mergia: Sewnetuwa

Album: Hailu Mergia & His Classical Instrument: Shemonmuanaye

Awesome Tapes From Africa

Hailu Mergia: Hari Meru Meru

Album: Hailu Mergia & His Classical Instrument: Shemonmuanaye

Awesome Tapes From Africa

Erlend Oye: Paradiso

Album: Single

Bubbles Records

Old Paradice: What Ifs? Ft Blu

Album: Single

Group Bracil

John Coltrane: Blue Train

Album: Blue Train

Verve/Universal