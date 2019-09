Playlist Ralf Summer

Freitag, 06. September 2019

Iggy Pop: Free

Album: Free

Caroline Digital Track

Iggy Pop: Loves Missing

Album: Free

Caroline Digital Track

Dominik Eulberg: Goldene Acht

Album: Mannigfaltig

!K7

Kindness: Something Like a War (feat. Bahamadia)

Album: Something Like A War

Female Energy

L´Epee: Dreams

Album: Diabolique

A Records / Because Music

Adam Green: Freeze My Love

Album: Engine Of Paradise

30th Century Records / AWAL

Pretenders: Tattooed Love Boys

Album: Pretenders

Ariola

Pretenders: Brass In Pocket

Album: Pretenders

Ariola

Chrissie Hynde: Caroline, No

Album: Valve Bone Woe

BMG Rights Management

Fad Gadget: Collapsing New People (2019 Remaster)

Album: The Best Of Fad Gadget

Mute

Swans: It´s Coming, It´s Real feat Anna & Maria von Hausswolff

Album: Leaving Meaning

Mute

Dominik Eulberg: Goldene Acht

Album: Mannigfaltig

!K7

Florist: Shadow Bloom

Album: Emily Alone

Double Double Whammy

Ilgen-Nur: In My Head

Album: Power Nap

Power Nap Records / Staatsakt

Four Tet: Anna Painting

Album: Anna Painting EP

Text Records

Why?: Rock Candy

Album: AOKOHIO

Joyful Noise

Fat Freddy´s Drop: Ten Feet Tall (LoYoTo Remix)

Album: Best Seven Remixes By LoYoTo, Winnie & Somow

Best Seven Records

Young Guv: Every Flower I See

Album: Guv I

Run For Cover Records

Big Thief: Not

Album: Two Hands

4AD

Romare: Gone

Album: Gone (Single)

Ninja Tune

Algiers: Can The Sub_Bass Speak

Album: Single

Matador

Jeffrey Lewis: LP´s

Album: Song

Moshi Moshi Records

Meerkat Meerkat: Eleganz

Album: Single

Big Boom Records