Playlist Ralf Summer

Freitag, 23. August 2019

ZZ Top: Cheap Sunglasses

Album: Goin´ Fifty

Warner Records

Missy Elliott: Throw It Back

Album: Iconology EP

Atlantic / Warner

Die Höchste Eisenbahn: Enttäuscht

Album: Ich Glaub Dir Alles

Tapete

Shannon Lay: November

Album: August

Sub Pop

Raphael Saadiq: My Walk

Album: Jimmy Lee

Columbia / Sony

Portishead: Mysterons

Album: Dummy

Go! Beat

Heinz Strunk: Aufstand Der Dünnen Hipsterärmchen

Album: Aufstand Der Dünnen Hipsterärmchen

Audiolith

Beabadoobee: She Plays Bass

Album: Space Cadet EP

Dirty Hit / Caroline

Nosaj Thing: Nightcrawler (Single 2019)

Album: V.A. We Are The Works In Progress - Fukushima Benefit 2012

Asa Wa Kuru

Blumentopf: Rave On

Album: Grosses Kino

Four Music

Leon Vynehall: Movements (Chapter III)

Album: Nothing Is Still

Ninja Tune

Foxwarren: To Be

Album: Foxwarren

Anti-

Taylor Swift: You Need To Calm Down

Album: Lover

Universal

Jay Som: Superbike

Album: Anak Ka

Lucky Number

Nice Girl: Sugar

Album: V.A. Chill Pill

Public Posssession

Fazer: Khanda

Album: V.A. Chill Pill

Public Posssession

Obalski: Britney

Album: V.A. Chill Pill

Public Posssession

Mozaika: Aloha

Album: V.A. Chill Pill

Public Posssession

It´s Immaterial: Driving Away From Home (Jim´s Tune)

Album: Life´s Hard And Then You Die

Siren C4 / Virgin

Brockhampton: No Halo

Album: Ginger

Question Everything / RCA / Sony

Primal Scream: Loaded

Album: Screamadelica

Creation Records / Intercord

