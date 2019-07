Playlist Ann Kathrin Mittelstrass

Donnerstag, 18. Juli 2019

Automatic: Too much money

Album: Single

Stones Throw

Veli: Golden

Album: Single

Soundcloud

David Bowie: Lazarus

Album: Blackstar

Sony

LeRoy: Happened from the Void

Album: Bambadea

SchamoniMusik

Schlachthofbronx: Blurred Vision

Album: Haul & Pull Up EP 1

Rave and Romance

Wilco: Love is Everywhere (Beware)

Album: Single

dBpm Records

Noga Erez feat. ECHO: Chin Chin

Album: Single

City Slang

Mark Ronson: True Blue feat. Angel Olsen

Album: Late Night Feelings

Columbia

Screamin Jay Hawkins: I put a spell on you

Album: At Home With Screamin' Jay Hawkins

Hallmark Records

Deutsche Laichen: Emanzenlesbenschlampe

Album: Deutsche Laichen

ZEITSTRAFE

Ezra Furman: Evening Prayer aka Justice

Album: Single

Bella Union

Clairo: Closer to you

Album: Single

Fader Label/Caroline

Kevin Krauter: Pretty Boy

Album: Single

Bayonet Records

Iggy Pop: Free

Album: Single

Caroline International

Khruangbin: Hasta El Cielo

Album: Hasta El Cielo

Dead Oceans