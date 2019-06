Playlist Achim Bogdahn

Montag, 24. Juni 2019

St. Etienne: This is Radio St. Etienne

Album: Tiger Bay

Heavenly

Andreas Dorau: Menschen tragen graue Hüte

Album: Das Wesentliche

Tapete

DJ Python: Timbrame

Album: Derretirse EP

Dekmantel

Floating Points: Les Alpx

Single

Eglo Rec.

St. Etienne: Like A Motorway – Bass

Album: Tiger Bay Tapestry

St. Etienne

St. Etienne: Like A Motorway

Album: Tiger Bay

Heavenly

The Raconteurs: Only Child

Album: Help Us Strangers

Third Man Records

She´s Excited!: Nothing

Single

She´s Excited! & Discoheads

Freddie Gibbs/Madlib feat. Anderson.Paak: Giannis

Single

Keep Cool/RCA

Cassius: Summer

Album: Dreems

Caroline/ Love Supreme

Girl Friday: Decoration/Currency

Single

Sub Pop

Yuno: Sunlight

Single

Sub Pop

Africa Express feat. Gruff Rhys: Johannesburg

Album: EGOLI

Africa Express