Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 20. Juni 2019

Phoenix: 1901

Album: Lisztomania

V2

Cassius: 1999 Remix Radio Edit

Album: 1999

Virgin

MC Solaar: Nouveau Western

Album: Prose Combat

Polydor France

La Funk Mob: Motor Bass Get Phunked Up

Album: Tribulations Etxra Sensorielles EP

Mo´ Wax

La Funk Mob: Ravers Suck Our Sound (Mystick Mix)

Album: Ravers Suck Our Sound EP

Mo´ Wax

Motorbass: Les Ondes

Album: Pansoul

Different / DIF

Cassius: Feeling For You

Album: 1999

Virgin

Beastie Boys: Don't Play No Game That I Can't Win feat Santigold

Album: Hot Sauce Committee Part Two

Capitol

Cat Power: Sun

Album: Sun

Matador

Cassius: Action ft Cat Power + Mike D

Album: Ibfornia

Interscope

The Rapture: How Deep Is Your Love (Radio Edit)

Album: In The Grace Of Your Love

DFA

Cassius: Vedra

Album: Dreems

Caroline / Because Music

Beastie Boys: Multilateral Nuclear Disarmament

Album: Hot Sauce Committee Part Two

Capitol