Playlist Ann-Kathrin Mittelstraß

Dienstag, 11. Juni 2019

Stef Chura: Scream

Album: Midnight

Saddle Creek

Fatoni: Clint Eastwood

Album: Andorra

Urban/Universal

Mauli: Limewire feat. Sido, Tarek, Bausa

Album: Single

MAULI

Haiyti: Droptop feat. Milonair

Album: Perroquet

Vertigo Berlin

Skepta: Greaze Mode feat. Nafe Smallz

Album: Ignorance is bliss

Boy Better Know

Juan Wauters: Letter

Album: Introducing Juan Pablo

Captured Tracks

Jai Paul: He

Album: Single

XL Recordings

King Princess: Cheap Queen

Album: Single

Zelig Records/Columbia

Peggy Gou: Hungboo

Album: DJ Kicks

Studio K7

Midnight Embassy: Atoms

Album: Midnight Embassy

International Major Label