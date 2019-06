Playlist Matthias Hacker

Montag, 10. Juni 2019

Mississippi Fred McDowell: What´s The Matter Now

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=4248

Mississippi Fred McDowell: When The Train Comes Along (feat. Carter Sidney Hemphill, Rosa Lee Hill)

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=4679

[Guthrie, Woody], [Ives, Burl], [Terry, Sonny], [White, Joshua]: Get Along, Mr Hitler (Melody: „Get Along Little Doggies“)

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-radio-detailed-show.do?showId=14

Unidentified Prisoners: Prettiest Train

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=10707

Leadbelly: Rock Island Line

Rock Island Line Original 1935-1943 Recordings

Naxos Folk Legends

Muddy Waters: Country Blues

The Complete Plantation Recordings

Chess

Howlin‘ Wolf: Dust My Broom

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=27677

Canray Fontenot: Bonsoir Moreau @Newport Folk Festival 1966)

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=25738

Dear Blessed Lord

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=11530

Vera Hall: Trouble So Hard (II)

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=4269

Moby: Natural Blues

Album: Play

Virgin

E.C.Ball: Trials, Troubles, Tribulations

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=3714

Alan Lomax and the Ramblers: Champion At Keeping Them Rolling

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=24087

Calypso Group: Bury Boula For Me

Alan Lomax Archiv: http://research.culturalequity.org/rc-b2/get-audio-detailed-recording.do?recordingId=27259