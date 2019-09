Playlist Judith Schnaubelt

Sonntag, 01. September 2019

Bill Evans: What are you doing the rest of your life?

Album: From Left To Right

Verve Records ‎

Herbie Hancock: Tell me a Bedtime Story

Album: The Warner Bros. Years 1969-1972

Warner

Ed Motta: Um Dom Pra Salvador

Album: Dwitza

Universal

Jeff Beck: She's a women

Album: Single

Epic

Ed Motta & Conexão Japeri: Seis da Tarde

Album: Ed Motta & Conexão Japeri

WEA

Beck: Where it's at

Album: Beck

Geffen Records ‎

WEb Web: New World Trinity Oracle

Album: Oracle

Compost Records ‎

Joe Armon-Jones: Mollison Dub

Album: Starting Today

Brownswood

Ezra Collectiv: Pure shade

Album: WE Out Here

Brownswood

Herbie Hancock: Ostinato

Album: Mwandishi

Warner

The Doors: Riders in the storm

Album: Best of The Doors

Elektra

Miles Davis: Pharoas Dance

Album: Bitches Brew

CBS

Chick Corea: Picture 2

Album: Where are we now

ECM Records

Chick Corea: Spain

Album: Light As A Feather

Polydor ‎‎

Chick Corea: You're Everything

Album: Light As A Feather

Polydor ‎‎

Matti Klein Soul Trio: Sunsqueezed

Album: Live on Tape

KLAWEI MUSIKVERLAG/ Eigenvertrieb

Matti Klein Soul Trio: A Summer Fairy

Album: Live on Tape

KLAWEI MUSIKVERLAG/ Eigenvertrieb

Bob James: Nautilus

Album: One

CTI Records