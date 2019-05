Playlist Ralf Summer

Freitag, 24. Mai 2019

Joan As Police Woman: Holy City

Album: Joanthology

Play It Again Sam

Flying Lotus: More feat Anderson .Paak

Album: Flamagra

Warp

Sebadoh: Celebrate The Void

Album: Act Surprised

Fire Records

Bill Callahan: Writing

Album: Shepherd in a Sheepskin Vest

Drag City Records

Amyl And The Sniffers: Gacking On Anger

Album: Amyl And The Sniffers

Rough Trade

J-E-T-S: Play feat Mykki Blanco

Album: Zoospa

Innovative Leisure

Faye Webster: Room Temperature

Album: Atlanta Millionaires Club

Secretly Canadian

Efdemin: Bergwein

Album: Efdemin

Dial

Cage The Elephant: House of Glass

Album: Social Clues

RCA / Sony

Archive: So Few Words

Album: Londinium

Island

Mr Oizo: Flat Beat

Album: Single

F Communications

Oceanic: Yellow Cone (Solo)

Album: Yellow Cone (Solo) Single

Nous´klaer

Maxi Pongratz: Gärtnerlehre

Album: Maxi Pongratz

Trikont

Steve Lacy: N´Side

Album: Apollo XXI

3qtr / AWAL

Curt Cress: Dschung Tek

Album: Dschung Tek

Music From Memory

Curt Cress: Sundance

Album: Dschung Tek

Music From Memory

Curt Cress: Flying High

Album: Dschung Tek

Music From Memory

Curt Cress: Power Vein

Album: Dschung Tek

Music From Memory

Rio Reiser: Junimond

Album: I.

Columbia

People Under The Stairs: Streetsweeper

Album: Sincerely, The P

Piecelock

Tyler, The Creator: What´s Good

Album: Igor

Columbia / Sony

Morrissey: Suffer The Little Children

Album: California Son

BMG