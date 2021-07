"The Asymptotical World EP" Yves Tumor ist ein queerer Avantgardist und Rätsel von Künstler

Das Licht auf dem Planeten leuchtet knallrot und blendend blau: ein Mann in einem schwarzen Sado/Maso-Ledereinteiler läuft durch Gestrüpp-Landschaft. Mit den Frisurfetzen und den wenigen Haarbüscheln sieht er aus wie Keith Flint, der singende Tanz-Derwisch mit den Teufelshörnern – der verstorbene Frontmann von The Prodigy. In der Mitte des grellen Yves Tumor-Video-Clips zu “Jackie” findet er ein Schwert im Sand, um sofort mit einer Musikerin Kräfte zu messen: sie drückt und presst ihre Gitarre gegen sein Schwert. Es blitzt und kracht und donnert. Doch statt eines Siegers lädt der Kampf von Gitarre und Schwert die Atmosphäre der Luft magisch auf – es geht zu wie in einem kitschigen Action-Science-Fiction-Film, in dem Nicolas Cage die Welt retten muss. Und das Gute und das Böse zu einer neuen Kraft verschmelzen, die alles beherrscht.

"Kann nicht schlafen, nichts essen, denkst du an mich?" singt Yves Tumor

"Verschwiegenheit ist den Beiden unheimlich wichtig"

„Secrecy Is Incredibly Important To The Both Of Them” ist das schnellste, das dynamischte Stück und ruft Erinnerungen an Bloc Party wach. Hier wirkt Yves Tumor, als würden Kele Okereke & Co an die Zeit anknüpfen, als sie noch einen Indie-Electro-Hit nach dem anderen rauspusteten. Aber so wie Bloc Party irgendwann in den Nullern die Orientierung verloren, schickt Yves Tumor auf seiner EP sofort einen Track hinterher, der den Pop-Fan verwirren soll.