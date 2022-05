Hass im Netz So reagiert Bayerns Generalstaatsanwaltschaft auf Böhmermanns "Polizeikontrolle"

"Die Polizei kann nichts im Internet" – das ist das Fazit einer Recherche des ZDF Magazin Royale. Die Recherche lief so: Im August 2021 haben Korrespondenten in allen 16 Bundesländern jeweils sieben Hasskommentare zur Polizei gebracht. Sie haben versucht, Anzeige zu erstatten, und das Ganze dokumentiert. Die Kommentare: mutmaßliche Offizialdelikte und damit strafbar.

Es waren Sätze wie diese: "Ich schlitz dich auf, lass dich ausbluten und schick die Organe deiner Mum." Oder: "Türken gehören auf die Streckbank!" Oder, das Bild eines Hakenkreuzes und dazu der Satz: "Meine Ehre heißt Treue". All das – zu finden in den sozialen Netzwerken. Wie reagiert die Polizei? Die Ergebnisse waren von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In einigen Bundesländern kam es gar nicht zur Anzeige, obwohl die Polizei die Kommentare erhalten hatte. Die Ergebnisse der Recherche hat das Team um Böhmermann auf einer dieser Webseite festgehalten.

"Mei, ist halt das Internet"

Wir erfahren zum Beispiel, dass der Beamte auf der Polizeiwache in München Neuhausen eher wenig Motivation hatte, Hass im Netz zu verfolgen. Der Beamte riet erst einmal dazu, die Kommentare bei den Plattformen zu melden und fragte nach eigener Betroffenheit. Und das, obwohl Hasskriminalität Sache der Strafverfolgung ist und nicht der jeweiligen Plattformen. Auf die Frage, was der Beamte mit diesen Kommentaren machen würde, war sein Fazit zunächst: "Mei, ist halt das Internet". Erst auf den Hinweis, dass es sich um strafbare Kommentare handelt, die man durchaus anzeigen könne, reagiert die Polizei: "Sie könnten das anzeigen, ja".

Wie reagiert die Justiz auf diese Recherche?

Soweit die Ergebnisse der Recherche des ZDF Magazin Royale, die an diesem Wochenende veröffentlicht wurden. Jetzt wollten wir als Zündfunk wissen, wie die Justiz auf diese Rechercheergebnisse reagiert. Und es ist so: Die Reaktion des Beamten überrascht auch die bayerische Generalstaatsanwaltschaft.

Der Techniker ist informiert

Die Strafverfolgung in Bayern sei aber eigentlich gut aufgestellt, sagt Tilmann. Zur Reaktion des Beamten in München meint die Oberstaatsanwältin: "Ganz klar ist das nicht die Reaktion, die wir als Strafverfolger uns wünschen." Dennoch aber, das dokumentiert die Recherche-Seite des ZDF Magazin Royale, wurde auch in Bayern nur einer der sieben Täter gefunden. Entspricht die Quote "Eins von sieben" auch der tatsächlichen Realität?