Eine Marke zwischen den Welten Mein Vater, Fred Perry und ich

Neonazis, rechtsextreme Proud Boys in den USA, lieben das Label Fred Perry. Woher die Marke ursprünglich kommt und wie sie das Leben unsere Autors geprägt hat, erzählt Noe Noack in seiner Geschichte.

Im Jahr 2005 schrieb Noe Noack diesen sehr persönlichen Text über sein Verhältnis zu der Modemarke Fred Perry. Sein Text hat an Aktualität nichts eingebüßt.

Als ihn die beiden Krankenschwestern auf einer Bahre reinschoben, musste ich schlucken. Meine Freundin drückte mir die rechte Hand. Vor mir lag die Hülle meines Vaters, die Augen gebrochen, genauso wie die Augen der Vögel, die sich an unserem Wohnzimmerfenster das Genick gebrochen hatten und die wir dann immer gemeinsam im Garten beerdigten. Das Gebiss hatten Sie ihm auch rausgenommen.

Ich ging einmal um die Bahre ans Kopfende und sah die Spuren, die der Herzinfarkt hinterlassen hatte. Hals und Nacken meines Vaters waren blauschwarz, die Ausläufer reichten bis über die Ohren. Jetzt erst glaubte ich wirklich, dass er tot war: ein grauer, eingefallener Greis und nicht der 79-jährige Tennis-Senior, der – drahtig, agil, braun gebrannt – immer zehn bis 15 Jahre jünger geschätzt wurde.

Eineinhalb Tage vor seinem Tod hatte ich ihn noch auf dem Tennisplatz beobachtet, bei den Vereinsmeisterschaften im Doppel- Halbfinale. „Aufbauwettkampf “ und „Turnier zum Einspielen“ nannte er so was immer, denn vier Tage später, bei den Internationalen Deutschen Seniorenmeisterschaften am Tegernsee, wollte er dann „richtig in Form“ sein. Zwei Stunden vor dem Doppelfinale, bei dem ihn der Herzinfarkt im ersten Satz erwischte, hatte er noch das Anmeldeformular zur Post gebracht.

Meine Freundin begann zu weinen, ich nahm sie kurz in den Arm, dann drückte ich meinem Vater einen Kuss auf die Stirn und flüsterte: „Mach’s gut.“ Ich gab den Schwestern ein Zeichen. Sie deckten ihn wieder zu, bliesen die Kerzen aus und schoben ihn aus dem Verabschiedezimmer. Auf der Fahrt zu meiner Mutter murmelte meine Freundin nur: „Ich kann es immer noch nicht glauben.“ Meine Mutter umarmte mich kurz und fest, als ob sie sich zu mir hochziehen wollte. Ich bückte mich und sie flüsterte mir mit einem kurzen Schluchzen ins Ohr: „Ich konnte noch gar nicht weinen. Er war ein guter Mann. Und er hat diesen schönen Tod verdient, noch dazu auf seinem Lieblingstennisplatz.“ „Fast so, wie er sich’s immer gewünscht hat, einschlafen und nicht mehr aufwachen. So ist er halt auf dem Tennisplatz eingeschlafen, er hatte nur ganz kurz Schmerzen. Ich hab’ mit dem Arzt gesprochen.“

Nachdem im Krankenhaus der endgültige Tod festgestellt worden war, wollte sie ihn nicht mehr sehen. Sie hatte die Plastiktüte mit seinen Sachen angenommen und war ganz gefasst nach Hause gegangen. Ich fand die Plastiktüte später im Keller auf der Waschmaschine. Als ich sie vorsichtig öffnete, hatte ich sofort den Schweißgeruch meines Vaters in der Nase. Feinkörniger Tennissand rieselte aus der Tüte. Feuchte Baumwollsocken mit roten Sandspuren fielen heraus, dann fingerte ich nach dem verschwitzten Hemd und der Short. Es war sein Lieblingsoutfit von Fred Perry. Das klassische weiße Polo-Hemd mit dem grünen Lorbeerkranz, am Rücken etwas länger geschnitten. Die Shorts mit Bundfalte, dünnem Bund und blauem Lorbeerkranz. Tausend Gedanken, Erlebnisse mit meinem Vater schossen mir durch den Kopf. Seine geistige Verwandtschaft mit Fred Perry, den er 1994 sogar persönlich kennen lernen durfte.

Zugleich erwischte mich der Schmerz voll und schüttelte mich durch. Ich weinte hemmungslos, schrie und ließ alles raus. Als ich mich einigermaßen beruhigt hatte, fiel mir ein Satz von Fred Perry wieder ein:

„Es genügt nicht zu siegen, du musst es wie ein Gentleman und mit Stil tun“

Den hatte mir mein Vater eingetrichtert, als ich mit zwölf Jahren zwar ein Tennismatch, nicht aber seine Gunst gewonnen hatte. Wie ein Gentleman hatte ich mich damals nicht gerade aufgeführt, hatte fluchend den Schläger weggeworfen und auch noch ständig mein Fred Perry-Hemd aus der Hose hängen lassen, was für meinen Vater fast das Schlimmste war.

Der Tennisspieler Fred Perry, 1932

Mein Vater kam wie Fred Perry aus der Arbeiterklasse und hatte sich mit seinem guten Tennis Respekt verschafft. Perry, der klassische Underdog, dessen Leistungen über jeden Zweifel erhaben sind, den man aber trotzdem immer spüren lässt, nicht richtig dazuzugehören, nicht standesgemäß zu sein.

Frederick John Perry kam 1909 in Stockport bei Manchester auf die Welt. Von seinem Vater, einem Labour-Politiker, bekam er einen gebrauchten Tennisschläger geschenkt und qualifizierte sich noch im gleichen Jahr für das Wimbledon-Turnier. Sein außergewöhnliches Ballgefühl hatte Perry bereits als Teenager bewiesen, als er täglich Tischtennis spielte. Mit 18 Jahren gewann er den Weltmeistertitel.

Sechs Jahre später schockte Fred Perry die britische High Society, als er 1934 seinen ersten von drei Wimbledon-Titeln gewann. Nie zuvor war es einem Sportler aus der Arbeiterklasse gelungen, bei diesem prestigeträchtigen Tennisturnier, das bis dahin als die Domäne der Adligen und reichen Snobs galt, zu triumphieren. Die Upper Class und die Vorsitzenden des Tennisclubs von Wimbledon waren empört und ließen Perry spüren, dass hier der „Falsche“ gewonnen hatte. Die Siegermedaille und die obligatorische Wimbledon-Klubkrawatte wurde dem Arbeitersohn aus Stockport nicht etwa feierlich verliehen, man warf sie ihm verächtlich in die Umkleidekabine hinterher.

Fred Perry zeigte der blasierten Oberschicht auf seine Weise den Stinkefinger

Fred Perry 1936 in Wimbledon

Das Preisgeld von 25 Pfund spendete er nicht, wie damals üblich, einer gemeinnützigen Einrichtung, sondern er beschloss, „selbst der gute Zweck“ zu sein. Fred Perry siegte nicht nur dreimal hintereinander in Wimbledon, ihm gelang auch als erstem Tennisspieler der Welt, die drei anderen Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und New York zu gewinnen. Ende der dreißiger Jahre ging Perry als Tennisprofi in die USA. Erst 1947 kehrte er wieder nach England zurück. Als Zuschauer in Wimbledon beschwerte er sich über die unmögliche Kluft von Spielern, die in grünen Armeehemden auf dem Platz standen.

Grünen Armeehemden – ein unmögliches Outfit

Zusammen mit seiner Frau ließ er 75 weiße Polohemden anfertigen und den Tennisspielern schenken. Diese wollten sich wiederum beim edlen Spender bedanken und kamen auf die Idee, als Emblem einen grünen Lorbeerkranz aufnähen zu lassen – in Anlehnung an den Siegerkranz, den Fred Perry 1934 beim All England Cup gewonnen hatte.

Anfang der fünfziger Jahre begann dann der Siegeszug der „Kult-Marke“ Fred Perry, für die sich allmählich auch die englische Oberschicht zu interessieren begann. Sogar die Queen soll sich einmal bei Perry erkundigt haben, was denn an seinen Hemden so toll sei. „Hoheit, sie passen“, habe Fred Perry erwidert.

Solche und andere Anekdoten mit typisch britischem Humor liebte mein Vater. Die Fred Perry-Geschichte hat er mir 1974 erzählt, als ich mein erstes Fred Perry-Polo-Tennis-Shirt von ihm geschenkt bekam. Es war eines seiner alten Hemden aus den späten Fünfzigern: Der Klassiker in Weiß, mit grünem Lorbeerkranz und am Rücken länger geschnitten. „Damit du nicht gleich nach dem ersten Aufschlag im Freien stehst“, wie mein Vater nie müde wurde zu betonen. „Die modernen Hemden kannst du alle vergessen! Die Hersteller haben ja keine Ahnung, was funktionsgerecht heißt, stattdessen denken sie sich ständig niveau- und stillosen Firlefanz aus, der sich dann Design schimpft.“ Bei Sportswear war mein Vater kompromisslos und konservativ bis auf die Knochen. Mit Ausnahme einzelner Lacoste-Pullover oder -Polos ließ er nur den Dress von Fred Perry gelten.

Obwohl die meisten Fred- Perry-Klamotten in den Siebzigern und Achtzigern fast schon exklusiv und unverschämt teuer waren und somit eigentlich einen Widerspruch zur Working-Class darstellen, scheute mein Vater weder Kosten noch Mühen, um die Familie komplett in Fred Perry einzukleiden. Eigentlich war mein Vater sehr sparsam, aber bei Fred Perry „ließ er alle Vernunft fahren“, wie meine Mutter heute noch schmunzelnd erzählt. So machte er 1978 den einzigen Fred-Perry-Händler Deutschlands ausfindig, der eine spezielle Kollektion aus England importieren konnte.

An Weihnachten standen wir drei nach dem Auspacken der Geschenke im neuesten Fred Perry- Outfit unterm Christbaum: meine Mutter in einem dunkelblauen Hochglanz-Trainingsanzug mit weißen Bündchen, dazu einen weißen Blouson mit Frottee-Innenfutter. Das Gleiche in Dunkelblau für meinen Vater – und ich bekam den Hochglanz-Trainingsanzug in Bordeaux.

Nicht Noe Noack, aber ein anderer stilbewusster Mann, 1981 in London

Wenn ich damit auf Punk-, Power-Pop und Ska-Konzerten in München auftauchte und drunter mein Original-Sixties-Fred-Perry-Polo trug, kam es vor, dass sich Mods und Skins vor mich hinknieten und mich anbettelten: Allein für das Polohemd, das schon ganz durchsichtig vom vielen Waschen war, wurden mir bis zu 300 Mark geboten. No way! Schließlich war das das erste Fred-Perry-Shirt meines Vaters und zugleich meine Eintrittskarte in die Gedankenwelt britischer „sportsworkingclassyouthculture“. Ich trug es mit Stolz, schon als Elfjähriger, als ich damit in der von Adidas und Puma regierten Welt der Pausenhöfe und Sportplätze noch der Außenseiter war.

"Stil kann man sich nicht kaufen, den hat man, oder man hat ihn eben nicht"

Aber wie hatte mein Vater immer gesagt: „Stil kann man sich nicht kaufen, den hat man, oder man hat ihn eben nicht.“ Für meinen Vater war Tennis, ähnlich wie für sein Idol Fred Perry, ein faszinierender Sport. Ein Sport aber, der von Funktionären gelenkt wurde, die Standesdünkel meist über Fair Play stellten. So wurden den beiden Finalisten bei den Deutschen Tennis-Senioren-Meisterschaften 1975 vom Deutschen Tennisbund Startplätze beim Veteranenturnier in Wimbledon versprochen. Einmal auf dem heiligen Rasen von Wimbledon spielen dürfen und dann die alten Helden und Idole wie Fred Perry, Rod Laver oder Ken Rosewall treffen! Mein Vater glühte vor Motivation bei diesem Turnier. Nach einem dreieinhalbstündigen Drei-Satz-Marathon-Match im Halbfinale stand er also im Finale. Aber er konnte kaum noch gehen, eine Art Hexenschuss und eine Verletzung am Kreuzbein legten meinen Vater lahm. In der Kabine wurde er vom Turnierarzt behandelt. Als ich eintrat, um mich nach ihm zu erkundigen und wie immer seine Tasche zu tragen, schrie er vor Schmerz. „Das wird nix mit dem Finale“, sagte der Turnierarzt. „Das muss gehen, irgendwie“, mein Vater biss auf die Zähne. „Fred Perry hat beim Davis Cup 1934 auch nicht aufgegeben, obwohl er einen eingeklemmten Muskel hatte.“

Vor dem Finale ließ sich mein Vater dann mit einer Bienengiftsalbe den Rücken einreiben und zog trotz 30 Grad im Schatten seinen Fred-Perry-Pullunder über das Tennishemd. Schweißgebadet kam er auf den Platz und wurde von seinem Gegner, einem Bank-Vorstandschef, gedemütigt. 0:6, 0:6 lautete das vernichtende Resultat nach zwei Stunden Spielzeit: die Höchststrafe. Mein Vater hatte geackert und gekämpft, doch nach jedem langen Ballwechsel kam ein Stoppball. Jeder auf der Anlage wusste, dass mein Vater verletzt war und eigentlich hätte aufgeben müssen, auch sein Gegner. Doch eine ehrenhafte Niederlage mit ein, zwei abgeschenkten Spielen, wie es mein Vater immer bei eindeutiger Überlegenheit praktizierte, kam für diesen Ehrgeizling nicht in Frage. Ich weinte vor Wut und wurde von Freunden meines Vaters getröstet.

Eine Woche später kam ein Schreiben vom Deutschen Tennisbund, worin mitgeteilt wurde, dass der Sieger und ein anderer Spieler in Wimbledon spielen dürfen. Mein Vater, der kleine Mann aus einfachen Verhältnissen aus der Provinz, war von den Funktionären ausgetrickst worden. „Ich hab meine Herkunft nie verleugnet“, sagte mein Vater, als ich ihn bat, mir diese Ungerechtigkeit zu erklären. „Schau“, sagte er, „Fred Perry war drei Mal Wimbledon-Sieger und trotzdem hat er von denen nie die Anerkennung bekommen, die er verdient gehabt hätte. Nicht mal den Adelstitel hat er bekommen, wie all die anderen britischen Sportstars. Aber wir, die wir diesen Sport lieben und ein bisschen verstehen und seine Hemden tragen, wir zeigen ihm diese Anerkennung.“

Ich weiß, dass mein Vater lange an dieser Wimbledon-Enttäuschung gekaut hat. Wir haben erst wieder darüber gesprochen, als er 1994 Fred Perry bei den Senioren-Weltmeisterschaften in Kroatien getroffen hatte. Mein Vater als Kapitän der Deutschen Senioren-Tennis-Mannschaft und Fred Perry als Ehrengast, der sich um die Entwicklung der Computerweltrangliste für Tennissenioren verdient gemacht hatte. Ein Dreiviertel Jahr später starb Fred Perry im Alter von 85 Jahren in Melbourne an Herzversagen, nachdem er sich bei einem Sturz einige Rippen gebrochen hatte. Als mein Vater die Meldung in der Zeitung gelesen hatte, zog er sein Lieblings-Fred-Perry-Tennishemd an und seine ältesten Fred Perry-Tennisshorts. Dann rief er seinen besten Freund an, um mit ihm in einer Tennishalle zu trainieren.

"Von diesen Idioten lassen wir uns doch unseren Fred Perry nicht kaputt machen"

Pärchen im London der 80er

Zu Weihnachten schenkte ich ihm von da an immer ein Fred Perry-Polo. Die Brit-Pop-Welle machte es möglich, dass es von nun an in allen Farben erhältlich war. Aber für die Welt des Pop hatte mein Vater wenig übrig. „Na, immerhin haben sie Geschmack“, raunte er nur, wenn ich ihm von der Fred Perry-Renaissance dank Blur und Oasis erzählte.

Und bei Fernsehbildern mit Neonazis in schwarzen Fred-Perry-Polos meinte mein Vater: „Von diesen Idioten lassen wir uns doch unseren Fred Perry nicht kaputt machen. Außerdem haben die doch gar keine Ahnung, wie man so was trägt.“

Erschienen ist der Text 2005 in dem Buch "Vierter. Sportbuch", herausgegegen von Henning Harnisch, Oliver Kleinschmidt, Valerie Trebeljahr und Julian Weber.