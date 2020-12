Geflüchtete aus Afghanistan Mitten im Lockdown wird ins gefährlichste Land der Welt abgeschoben

In den letzten vier Jahren, seit Deutschland die Abschiebungen nach Afghanistan wieder aufgenommen hat, mussten insgesamt 906 abgelehnte afghanische Geflüchtete das Land verlassen. Und vor jedem neuen Flug geraten Tausende, die einen negativen Asylbescheid haben, in Panik. Das kritisiert Flüchtlingshelfer Stephan Theo Reichel vom kirchlich gemeinnützigen Verein Matteo. In Einzelfällen führe das sogar zu Verzweiflungstaten. Taten, die Stephan Theo Reichel nicht loslassen: „Wir hatten letztes Jahr vor Weihnachten einen Suizid, da hat sich jemand einfach auf die Straße gelegt. Das war bei Weilheim. Ein, zwei Jahre war er immer wieder in der Psychiatrie und immer, wenn er rauskam, wurde ihm die Abschiebeandrohung erneuert.“ Nach einer Pause sagt er: „Das geht einem auch zu Herzen, das ist nichts was man so wegsteckt.“

Die Abschiebungsentscheidungen liegen bei den Bundesländern

Auch wenn der kirchliche Flüchtlingshelfer versucht, seine Schützlinge zu beruhigen – die Angst vor einer überraschenden Abschiebung ist real. Er erzählt von Verhaftungen in oder vor Schulen und Berufsschulen, Verhaftungen mitten in der Nacht oder Razzien in Heimen. Und all das passiert laut Stephan Theo Reichel hier in Deutschland unter uns.

Dabei gilt bundesweit: Nur alleinreisende Männer werden aktuell nach Afghanistan abgeschoben, vor allem Straftäter – aber auch nicht vorbestrafte. Die Entscheidung, wen es dann trifft, liegt bei den Bundesländern. Während einige Länder sich nicht an Abschiebeflügen beteiligen, wirft Stephan Reichel Bayern vor, besonders großzügig abzuschieben. Er unterstützt mit seinem Verein die Arbeits-und Ausbildungssuche der Geflüchteten, und musste schon mit ansehen, wie gut integrierte und nicht straffällige Menschen abgeschoben wurden.

Afghanistan gilt als gefährlichstes Land der Welt

Die Angst und die Panik ist das eine. Das andere ist das Ziel der Reise, von der sie nicht mehr zurückkehren sollen: Kabul. In der Hauptstadt Afghanistans könnte einer Hochrechnung des afghanischen Gesundheitsministeriums zufolge womöglich 50% der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert sein. Außerdem droht dem Land laut Caritas eine Hungerkatastrophe. Es ist ein Land, das – von Anschlägen und kriegerischen Auseinandersetzungen geschüttelt – vom Global Peace Index zum gefährlichsten Land der Welt erklärt wurde.

Neun Monate lang wurde nicht abgeschoben, unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Aber warum gerade jetzt? Stephan Mayer, CSU-Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenministerium, nennt dazu keine Details. Stattdessen erklärt er, warum er Abschiebeflüge generell für richtig hält: „Ich bitte um Verständnis. Nach wir vor ist die Zahl der afghanischen Asylbewerber die zweithöchste, nach den syrischen Asylbewerbern. Wir haben derzeit in Deutschland in etwa 27.000 ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige. Im Vergleich dazu sind in den ersten Monaten dieses Jahres gerade 266 afghanische Staatsangehörige abgeschoben worden, also ein vergleichswiese geringer Anteil. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn wir nicht im Bereich des Asyl konsequent sind, was die Durchsetzung des Rechtsstaats anbelangt, dann erodiert möglicherweise das Vertrauen in den Rechtsstaat.“

Flüchtlingshelfer zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungen

Der CSU-Politiker versichert außerdem, dass jeder Einzelfall geprüft werde und sichergestellt werde, dass nur Personen abgeschoben werden, bei denen nicht zu erwarten sei, dass Gefahr für Leib und Leben besteht. Flüchtlingshelfer Stephan Reichel vom Verein Matteo zweifelt aus verschiedenen Gründen an der Rechtmäßigkeit des Abschiebeprozesses: Einerseits weil 59 % der negativen Asylbescheide für afghanische Geflüchtete des BAMF vor Gericht keinen Bestand haben. Das geht laut Medienberichten aus der Antwort der Bundesregierung auf eine aktuelle Anfrage von Die Linke hervor. Und andererseits, weil er derzeit die Geflüchteten dort einer hohen Lebensgefahr ausgesetzt sieht. Keine der Regionen sei derzeit sicher, meint Reichel. Tagtäglich ändere sich die Sicherheitslage, und allein die Reise von Kabul aus in die Heimatprovinz sei oft lebensgefährlich.