Schutz vor Corona-Virus Wie wir Atemschutzmasken selbst schneidern können

Vielen Krankenhäuser und Pflegeheimen geht das Material aus - vor allem fehlt es an Atemschutzmasken. Lassen sich einfache Masken auch selbst herstellen? Zumindest macht die Not erfinderisch. In ganz Deutschland sitzen derzeit handwerklich begabte Menschen an ihren Nähmaschinen. Wir haben mit dreien von ihnen gesprochen.

Von: Sandra Limoncini