Lange Nacht der Musik im Zündfunk Wir spielen mit euch Playlist-Ping-Pong!

Wir haben mit euch fünf Stunden Playlist-Ping-Pong gespielt. Was sind eure Lieblingslieder fürs Party-Warm-Up, fürs Styling, fürs Ausgehen in die Bar? Was sind eure Lieblingslieder fürs Tanzen und Absacken? Schickt uns eure Songvorschläge!

Von: Ralf Summer