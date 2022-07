„Fahrradsattel“ Deutschpunk-Song von Pisse erobert mit TikTok die Welt – so kam es dazu

TikTok ist für viele Bands ein Sprungbrett. Wer es schafft, seinen Song dort zu platzieren und zum viralen Hit zu machen, kann Weltruhm ernten. So ging das beim Wellerman Sea Shanty, oder bei „The Box“ von Roddy Rich. Und auch ältere Songs wie „Dreams“ von Fleetwood Mac oder Stücke von Madonna sind durch TikTok auch bei einer jüngeren Zielgruppe wieder populär geworden. Jetzt hat das Kapitel TikTok und Musik jedoch einen weiteren, noch absurderen Eintrag hinzubekommen. Der sechs Jahre alte Deutschpunk-Song „Fahrradsattel“ von der Punkband Pisse aus Hoyerswerda ist durch die Plattform zu einem weltweiten Hit geworden.

Ein Pisse-Punksong wird zum weltweiten Hit

42 Millionen Streams hat „Fahrradsattel“ von Pisse still und heimlich auf Spotify generiert, Christian Ihle hat das als erstes bemerkt und dann im tazblog ausgerechnet, dass der Song auf Spotify damit erfolgreicher ist als „Hi Freaks“ von Tocotronic und „Tage Wie Diese“ von den Toten Hosen. Und dass die meisten Pisse-Fans derzeit nicht etwa aus Schnarchenreuth, sondern aus San Antonio und Los Angeles kommen. Auch auf YouTube hat das Audio von „Pisse“ mittlerweile über sechs Millionen Aufrufe. Der Grund: über 27.000 TikToks, die den Song immer im Hintergrund laufen lassen. Wie genau ist das von Statten gegangen? Ein Rekonstruktionsversuch.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Pisse - Fahrradsattel

Teil eins: Ein Fahrradsattel erobert TikTok, aber inkognito

Unter dem Post von _earth_angel_ wird über die Bedeutung des Fahrradsattels nachgedacht Wer sich durch die ewigen Jagdgründe der TikTok-Snaps gräbt, versteht, dass der Fahrradsattel-Hype eine ziemlich kuriose und zufällige Sache ist. Denn zunächst lief der Pisse-Hit gar nicht unter seinem richtigen Titel, sondern unter einem anderen. Der für TikTok-Verhältnisse mit 88.000 Followern eher kleine Anime-Fan-Account Yukihixa veröffentlichte das Audio als erstes, allerdings unter dem Titel: „This Song Slaps“. Das liegt daran, dass im Song am Anfang absurde Schlaggeräusche, vermutlich von einer Peitsche, eingespielt werden. Von da an verbreitete sich Yukihixas Clip unter diesem Titel über alle Ländergrenzen hinweg. TikTok-Nutzerinnen rätselten über die Herkunft des für sie mysteriösen Lieds und verwendeten es in ihren Postings, die Punkband Pisse wurde nirgendwo als Urheberin angegeben. Die Nutzerin _earth_angel_ teilt den Song und schreibt zum Beispiel: „Dieses Lied klingt so, als würde man eine Leiche im Wald entdecken und dann realisieren, dass sie noch frisch ist.“ Eine andere Nutzerin schreibt: „Der Song beschreibt mein Gefühl, wie ich Montag bis Freitag zur Schule gehe, die ich hasse, nur damit ich später ein nine-to-five-cookie-cutter-Leben führen kann, was mein schlimmster Albtraum ist.“ Wieder andere sehen darin einen Eifersuchtssong oder den Soundtrack einer überstürzten Flucht vor der Polizei. Der wahre Ursprung des Songs bleibt aber ein Rätsel, immer nur liest man, dass es sich um einen Song von Yukihixa handelt.

Teil zwei: Des Fahrradsattels wahrer Ursprung wird entdeckt

Irgendwann kommt Pisse aber dann doch die Ehre zu Teil, die sie verdienen - in Form von 42 Millionen Spotify-Streams. Da viele amerikanische TikTok-User so begeistert von „Fahrradssattel“ sind, recherchieren sie, woher er eigentlich kommt – und finden heraus, dass das gar kein Stück namens „This Song Slaps“ ist, sondern ein sechs Jahre altes Deutschpunk-Lied, das auf der Doppel-7-Inch-Platte „Kohlrübenwinter“ von Pisse auf dem deutschen Punk-Label PHANTOM RECORDS erschienen ist. Das Audio, das die traurigen TikToks von nun an untermalt, heißt auf TikTok ab da immer seltener „This Song Slaps“, und Yukihixa wird nicht mehr als Urheber erwähnt. Stattdessen geben die TikTok-User jetzt „Fahrradsattel“ als Titel und Pisse als Urheber an. So recht versteht aber trotzdem noch keiner, worum es in dem Song eigentlich geht. Viele TikToks kommen aus Asien, Osteuropa, Süd- und Nordamerika, die meisten erkennen nicht einmal, dass es sich hier um ein deutschsprachiges Lied handelt.

Teil drei: Das Internet übersetzt den Text – und ist entgeistert

Aber: Weil der Hype nicht abebbt, beginnen viele User gerade, sich auch mit den Lyrics auseinanderzusetzen. Schließlich handelt „Fahrradsattel“ gar nicht von frischen Leichen im Wald oder einer wilden Flucht vor der Polizei. Es geht einfach nur darum, dass der Sänger von Pisse gerne der Fahrradsattel seiner Angebeteten wäre. „Du willst einen Ring am Finger, aber ich will dein Fahrradsattel sein.“ Viele Nutzer*innen sind begeistert. Einer kommentiert unter dem Youtube-Video: „Und die Leute sagen, dass Romantik gestorben ist!“ Ein anderer ist so begeistert vom „Fahrradsattel“, dass er den Song auf jeden Fall auf seiner Hochzeit spielen möchte. Außerdem wird jetzt auch darüber debattiert, ob und wie die sexuelle Praktik, die Pisse im Song besingen, eigentlich genau funktioniert.

