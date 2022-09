„Der rätselhafte Tod einer Friedensaktivistin“ Diese sehenswerte Doku zeigt den Aufstieg und Fall der Grünen-Ikone Petra Kelly

Petra Kelly als Aktivistin der Friedensbewegung

Aber der Film bezieht auch Menschen aus der politischen Landschaft von heute ein, zum Beispiel die Schleswig Holsteins Familienministerin Aminata Touré, die 1992 geboren wurde, also in dem Jahr, in dem Petra Kelly starb. Sie sagt: „Wenn man so polarisiert oder auch so radikale Positionen vertritt oder einfach auch, dass man überhaupt spricht als junge Frau in Räumen, in denen man sonst nicht stattfindet, dann ruft das Leute hervor, die hassen, dass man da ist.“ Das, meint Aminata Touré, habe immer auch einen Preis, den man zahlt, wenn man solche Positionen nach außen vertrete.