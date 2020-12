Petition für mehr Telefonzeit Die Hoffnung ist groß, dass sich für bayerische Gefangene bald etwas ändert

Alle zwei Monate darf ein Gefangener in Bayern für 20 Minuten telefonieren und das nur in Notfällen, die nicht per Brief geklärt werden können. Das bedeutet zum Beispiel für den JVA-Insassen Florian (er möchte anonym bleiben, deshalb haben wir den Namen geändert), dass er in den letzten vier Jahren insgesamt nur 360 Minuten Telefonkontakt mit seiner Mutter hatte – seiner wichtigsten Bezugsperson.

Wir haben mit Toni Schuberl telefoniert

Zündfunk: Herr Schuberl, Sie haben die Petition in der JVA Straubing überereicht bekommen, was passiert denn jetzt als nächstes?



Toni Schuberl: Die Petition ist erstmal im Landtag angekommen. Ich gehe davon aus, dass allein durch die Petition noch keine Gesetzesänderung gibt und dann werden wir als Grüne einen Gesetzesentwurf einbringen. Das wird dann noch mal diskutiert im Parlament, das wird dann wieder abgelehnt. Das ist so das Steter Tropfen höhlt den Stein-Prinzip.



Das heißt Sie gehen davon aus, dass Sie eine Gesetzesänderung als Grüne einreichen und die dann abgelehnt wird – das wissen Sie jetzt schon.



Ja, das wissen wir jetzt schon, weil die Regierungskoalition alles ablehnt, was die Opposition bringt, egal was. Aber nach einer gewissen Zeit werden die Dinge, die die Regierung als sinnvoll sieht, unter eigenem Namen eingereicht und dann beschlossen. Aber so ist es und so lange wir am Ende was erreichen, bin ich zufrieden.



Das Bayerische Justizministerium hat uns mitgeteilt, dass Sie auswerten wollen, und eventuell Telefonate ausweiten. Wäre das ein schnellerer Weg?



Das wäre der ideale Weg, indem die Regierung von sich aus was ändert oder gesagt wird, dass die Petition Recht hat. Aber das wird wohl nicht passieren.



Warum unterstützen Sie die Petition? Da geht es ja um Straftäter, die ihre Haft zurecht absetzen. Warum wollen Sie sich an dieser Stelle für mehr Rechte einsetzen?



Es geht in erster Linie darum, dass wir Straftäter, die zurecht einsitzen, trotzdem menschenwürdig behandeln, so dass Kontakte zu Familien und Ehepartnern bestehen bleiben. Da haben sie ein Recht drauf. Und es geht auch darum, dass wir Resozialisierung schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht wieder straffällig werden. Da geht’s auch um innere Sicherheit. Und wenn Strafgefangene aus einem zerrütteten Umfeld ins Gefängnis kommen und dann in ein noch zerrüttetes Umfeld zurückkommen, dann sind sie gefährlicher als zuvor.



Sie glauben also, Briefe und Besuche reichen nicht aus, um diese Beziehungen zu erhalten?



Nein, das reicht nicht aus, wenn wir zu Familien über Jahre nur Briefkontakt haben, denn viele können auch nicht besuchen, da die Reise lang ist oder sie zu wenig Geld haben. Die Väter werden zu fremden und Ehepartner leben sich auseinander. Dann zerbrechen Familien und das ist keine gute Voraussetzung für ein straffreies Leben.