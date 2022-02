Peter Doherty "Ich glaube, Neil Young und Joe Rogan arbeiten zusammen, um Werbung für Joe Rogan zu machen"

Er ist das Enfant Terrible der britischen Popmusik: Peter Doherty. Inzwischen lebt er in der Normandie in Frankreich und bringt bald ein neues Album heraus. Im März erscheint “The Fantasy Life of Poetry and Crime”, das Peter Doherty gemeinsam mit dem französischen Komponisten und Arrangeur Frédéric Lo geschrieben hat.

Zündfunk: Peter, wie geht's dir?

Peter Doherty: Wirklich gut. (in gebrochenem Deutsch) Wunderbar.

Erzähl mal, wie kam es zu diesem Album? Du machst das mit Frédéric Lo, einem französischen Komponisten und Arrangeur. Wie habt ihr euch getroffen und wie habt ihr das dann alles eingefädelt?

Ja, Frédéric ist Komponist. Er schreibt Musik, er schreibt Songs. In Frankreich war er am meisten für seine Arbeit mit Daniel Dark bekannt. Der ist leider vor ein paar Jahren verstorben, ein interessanter Charakter und toller Lyriker. Frédéric hat jemanden gesucht, der mit ihm zusammen Songs covert, die er mit Daniel Dark zusammen geschrieben hatte. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ein Song für dieses Daniel-Dark-Compilation-Album mache. Die haben die Songs auf Englisch übersetzt und wir haben dann an den Lyrics gearbeitet.

Während wir das dann aufgenommen haben und er mich dafür in der Normandie besucht hatte, saßen wir dann zusammen. Er hat etwas auf der Gitarre gespielt, das wurde dann später zum Song "Yes I Wear A Mask". Da fragte ich ihn jedenfalls: "Was ist das für ein Riff? Ist das Simon & Garfunkel? Neil Young?" Und er sagte: "Nein, das ist nur eine Idee, die ich habe. Es gibt noch keine Lyrics". Ich meinte, ich würde gerne Lyrics dafür schreiben. Und er kam dann eine Woche später wieder, zusammen mit seiner Gitarre. Wir haben uns an den Küchentisch gesetzt und den Song fertig geschrieben. Danach hab ich ihn gefragt ob er noch mehr Ideen hat, auf die ich Lyrics schreiben könnte. Das hatte er. Und so wurden aus dem einen Song drei, vier weitere Songs und schließlich ein Album.

Das neue Album erinnert ein bisschen an den Sound der Sixties. Nicht viele harte Gitarren, mehr Streicher. Werdet ihr dann Live ein ganzes Orchester mit auf der Bühne dabei haben?

Peter Dohertys Album-Partner Frédéric Lo. Wir überlegen gerade noch, wie wir es machen. Es ist schwierig im Moment. Auch wegen diesem ganzen Hin- und Herrreisen: Wir spielen in England, in Deutschland und in Frankreich. Finanziell wäre das sehr aufwendig. Aber in einer idealen Welt würden wir das sofort machen, ja. Wenn das Album erfolgreich wird, dann gucken wir mal, ob wir uns das leisten können. Im Moment sehen wir uns nach einer kleineren Lösung um. Es wäre tragisch, wenn wir gar keine Streicher dabei hätten.

Hast du gehört, dass Neil Young Spotify verlassen hat, weil Joe Rogan komische Gäste in seinen Podcast eingeladen hat?

Ja, hab ich gehört. Möchtest du meine ehrliche Meinung dazu haben?

Ja, klar. Immer.

Ich liebe die Musik von Neil Young und ich benutze kein Spotify. Deswegen habe ich Joe Rogans Podcast nie wirklich gehört. Man sagte mir aber, dass er sehr gut ist. Ich werde ihn wohl ausschecken müssen. Ich glaube jedenfalls, Neil Young und Joe Rogan arbeiten zusammen, um Werbung für Joe Rogan zu machen. Sie bringen dich dazu, diesen gefährlichen Leuten zuzuhören. Jeder will etwas Kontroverses hören. Nicht weil du es glaubst, sondern weil du hören willst, dass es so seltsame Leute gibt, die nicht an Impfstoffe glauben.

Es ist immer gut, zwei Seiten einer Story zu hören. Und das gibt Joe Rogan den Leuten. Neil Young sagt zwar, dass diese Desinformation gefährlich ist. Aber ich glaube schon, dass ich diese Desinformation auch mal hören muss. Ich bin mir sicher, dass alle meine Nachrichtenquellen glaubwürdig sind. Aber die Mainstream-Medien geben Impfgegnern keine Stimme. Ich höre die sonst nirgends.

Fährst du eigentlich noch ab und zu nach London? Um alte Freunde treffen zum Beispiel?

Nicht unbedingt um alte Freunde zu treffen, Nein. Dafür bin ich noch nicht bereit. Um zu arbeiten bin ich ab und zu dort. Wir haben im Dezember die Libertines-Tour dort. Und ich liebe London. Mich zieht es immer noch da hin. Es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich vermisse die Kanäle und die Pubs. Und Familie und Freunde natürlich. Ich muss mich aber gerade ein bisschen von meinem alten Leben und meinen alten Gewohnheiten dort fern halten. Ich muss das ein bisschen entzaubern und diese Welt hinter mir lassen, damit ich weiter machen kann.

Das wünschen wir dir. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns ja bald in München.