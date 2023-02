Mein Ding mit 16 mit Oliver Kalkofe "Madness ist für mich die britischste aller britischen Bands"

Oliver, was war dein Ding mit 16?

Oliver Kalkofe: Mein Ding mit 16 war der aktive Kampf gegen die Langeweile, die so vorgegeben war zu jener Zeit. Das muss man immer mal wieder den etwas jüngeren Menschen klarmachen. Es gab kein Internet, es gab noch kein Privatfernsehen. Es gab nur zwei Fernsehsender. Es war nicht so, dass man einfach rausgehen konnte und tausend Dinge machen mit Freunden und so weiter. Ich war nicht besonders sportlich, war daher in keinem Verein. Das heißt, ich habe alles geguckt und gesehen, was ich irgendwie konnte, habe mich für Film und Fernsehen interessiert. Und ich war vor allem ein glühender Vollzeit-Fan der Serie mit "Schirm, Charme und Melone" zu jener Zeit. Das war für mich das Tollste, Spannendste, Innovativste und Aufregendste, was ich je gesehen hatte. Und da es eben damals keine Möglichkeiten gab, sich Fanmaterial zu organisieren oder im Internet zu recherchieren, habe ich dann wirklich alles gesammelt, jeden Schnipsel, jeden kleinsten Ausschnitt. Ich bin, wenn Altpapiersammlung war, die Straßen durch und habe alte Fernsehzeitschriften eingesammelt, um zu gucken, ob irgendwo Bilder waren. Ich habe Fotos vom Fernseher gemacht und so weiter. Das war richtig nerdig und bescheuert.

Mit "Schirm, Charme und Melone", hieß im Original "The Avengers". Das hatte aber nichts mit dem zu tun, was man heute als "Avengers" aus dem Kino kennt.

Patrick Macnee und Diana Rigg in "Schirm, Charme und Melone" Ja, es ist eigentlich eine Agenten-Krimi-Serie. Das heißt, es gibt einen Protagonisten namens John Steed, der immer mit Schirm und Melone herumläuft. Und er hat eine Partnerin, Emma Peel. Die Serie ist aus den 60ern. Da war das etwas ganz Besonderes. Dass es eine Frau war, die als Ermittlerin tätig war, weil die kämpfen konnte und eigentlich klüger war als ihr Partner. Und das Ganze war sehr britisch und hatte immer so einen Science-Fiction-Touch. Die haben sich nicht um normale Mordfälle gekümmert, sondern es ging um Spionage, um Roboter und Katzen, die zu Monstern wurden und alles Mögliche, was damals fantastisch und spannend und aufregend klang. Und das Ganze hatte neben dem britischen Charme noch so eine Ironie, so eine Coolness, die man auch von deutschen Ermittlern wie dem Kommissar oder Derrick zu jener Zeit nicht kannte. Und das hat mich total fasziniert. Das war die Welt, in die ich mich dann hineingeträumt habe.

Also mir ging es ähnlich, wie ich das erste Mal gesehen habe. Im Fernsehen war ich hin und weg, und ich war vor allem hin und weg von Emma Peel, gespielt von Diana Rigg.

Ja, ich glaube, das war fast jeder, der sie gesehen hat, und zwar auch eben deswegen, weil man zum ersten Mal eine Frau in einer Fernsehserie gesehen hat, die man bewundern und auch respektieren konnte. Zu jener Zeit waren die Frauenrollen so gemünzt: Die mussten gerettet werden vom Helden, aber die waren nicht aktiv selber dabei. Sie war die Erste, die eigentlich klüger war als er. Aber er war eben auch sehr cool. Ich wäre auch gerne zum Gentleman-Agenten geworden, hat aber nicht geklappt.

Du hast uns vorab geschrieben, du hast auch "Aktivismus" betrieben in Sachen "Avengers".

Weil man damals wirklich darauf angewiesen, was im Fernsehen lief, und es gab keine Mediathek. Es war auch noch 1981, da gab es noch keinen Videorekorder, der kam da gerade so auf. Das heißt: Das Wichtigste war zu erreichen, dass die Serie noch mal wiederholt wird. Und das geschah halt in den dritten Programmen. Und dann musste man aber auch sehen, dass es im richtigen dritten Programm war, weil die eben nur regional empfangbar waren. Für mich war es der NDR, und da habe ich mich dann irgendwann aufgemacht und eine Unterschriftenaktion gestartet und bin wirklich damals in Peine, da bin ich aufgewachsen, eine mittelgroße Stadt in Niedersachsen, in die Fußgängerzone gegangen, habe mich da hingestellt nach der Schule und habe die Leute unterschreiben lassen. Ich habe denen gesagt: "Ich sammle Unterschriften, damit 'Schirm, Charme und Melone' wieder im Fernsehen kommt." Und bin in der ganzen Gegend bei uns von Tür zu Tür gegangen, habe da geklingelt und habe Unterschriften gesammelt. Und ich habe am Ende wirklich 1.900 zusammengekriegt.

Wie viele von diesen 1.900 Unterschriften waren darauf zurückzuführen, dass die Menschen dein Anliegen teilten? Und wie viele waren Mitgefühl?

Der Großteil, um ehrlich zu sein, war definitiv aus Mitgefühl für einen etwas dicklichen Jungen, der da alleine in der Fußgängerzone um Unterschriften für eine Fernsehsendung bettelte. Aber es ist egal. Ich habe es abgeschickt, und es haben sich sogar danach - und das war für mich natürlich etwas Besonderes - Redakteure von den Sendern gemeldet. Und irgendwann wurde es auch wiederholt. Und ich möchte einfach für die Legende, dass das an mir lag.

Jetzt hast du schon gesagt, ein Gentleman-Agent ist nicht aus dir geworden. Aber hat dich "Schirm, Charme und Melone" in irgendeiner Form geprägt? Deine Vorliebe für 60er-Jahre-Serien? Die hat sich dann ja auch niedergeschlagen in den von dir mit geschriebenen Filmen "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer", wo du auch mitgespielt hast. Ging das in die Richtung?

Oliver Kalkofe mit Olli Dittrich und Bastian Pastewka in den Wixxer-Filmen Definitiv, also mit "Schirm, Charme und Melone" war ungefähr zur gleichen Zeit wie die Edgar-Wallace-Filme im Fernsehen. Das heißt, ich habe das beides gesehen, und das hat mich beides extrem fasziniert. Und ich habe sofort eine riesige Liebe zu dem alten - aus deutschem Verständnis heraus - zu diesem Klischee-England entwickelt. Ich habe auch damals immer gedacht, in England und in London ist alles schwarz-weiß. Und als ich das erste Mal da hinkam und es war kein Nebel, war ich total enttäuscht. Und auch als mich kein maskierter Mönch angegriffen hat. Ich finde alles, was aus dieser Zeit ist, immer noch faszinierend und großartig. Man sollte viel öfter auch mal dorthin zurückkehren und sich wieder alte Filme aus den Sechzigern aus England gönnen.

So geht es mir auch. Und ich glaube, diese Vorliebe für diese Britishness, für diesen Stil, könnte sich auch musikalisch niedergeschlagen haben. Welche Band, welcher Song, welche Musik beamt dich denn zurück in die Zeit, als du 16 warst und glühender Fan von "Mit Schirm, Charme und Melone"?