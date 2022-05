Von Asterix bis Nackte Kanone Sechs zeitlose Kult-Komödien, die Dich den Weltschmerz vergessen lassen

Schon lange vor den Simpsons hatte Asterix den Zeitgeist getroffen. Das Leben des Brian war die Mutter der postmodernen Komik. Und Leslie Nielsen verunglückte so dumm in seinen Filmen, das war schon wieder Kunst. Diese Slapstick-Komödien haben uns geprägt. Ob wir wollen oder nicht.

Es gibt lustige Filme. Und dann gibt es Filme, die sind immer lustig. Eine eingekapselte Dosis Blödsinn, die man sich jederzeit geben kann. Die ihre Wirkung stets verlässlich entfaltet, egal wie schlimm es um die Welt steht. Wir kennen diese Filme. Wir wissen, was passiert. Aber wir sehen gerne nochmal, wie es schiefgeht. Ein Slapstick der seit über 40 Jahren funktioniert, ist gleichsam oldschool und seiner Zeit voraus. Diese Filme haben eine heilsame Kraft. Hier sind die besten sechs:

Asterix erobert Rom, 1976

Sind die Gallier unbesiegbar, weil sie insgeheim Götter sind? Das will Cäsar herausfinden und stellt ihnen zwölf unlösbare Aufgaben. Die unlösbarste aller unlösbaren Aufgaben, ist die Beschaffung des Passierscheins "A 38". Asterix und Obelix wussten also schon 1976: The struggle is real! Der Film ist eine sehr kafkaeske Hommage an Kafkas "Das Schloss", und damit postmoderner Slapstick. Der Kampf gegen die Bürokratie mit ihren unlösbaren Widersprüchen und Demütigungen bleibt hochaktuell.

Das Leben des Brian, 1979

In diesem Film kommt Gott nicht vor. Dennoch erfahren wir alles, was wir wissen müssen. Über Jesus, Religion, Politik und Soziologie. Monty Python wussten, wie wir heute noch ticken. Wie schwierig zum Beispiel politischr Aktivismus sein kann, weil, ich meine, was haben die Römer je für uns getan? Die Dialoge sind absurd wie realistisch und haben uns geprägt. Und all Das hätten wir fast verpasst. Denn dem Studio war das Drehbuch damals zu krass. Kirchenverbände liefen Sturm. Daraufhin finanzierte George Harrison den Film mit vier Millionen Dollar. Gott sei Dank!

Die nackte Kanone, 1988

Leslie Nielsens Filme sind komplett respektlos und unangebracht und albern. Die Trilogie um Lieutenant Frank Drebin persiflierte die popkulturelle Welt der 80er und setzte der schmerzfreien Priscilla Presley ein Denkmal. Nach jeder Pointe setzt der große Komiker Nielsen noch einen drauf, immer dann, wenn es dümmer nicht mehr geht. Die Filme von Autor und Regisseur Jim Abrahams, geboren 1944, sind konsequente Anarchie. Wie auch "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug" und "Hot Shots". Ein Guilty Pleasure, das wir pseudo-ironisch lieben, weil wir ja eigentlich zu cool sind.

Geschenkt ist noch zu teuer, 1986

Tom Hanks spielte in den 80ern das, was man als "solide Komödie" bezeichnen könnte. "The money pit" ist ein von A-Z durchgeskripteter Slapstick, bei dem jeder Witz sitzt. Hanks spielt ein unschuldiges armes Schwein, der ein vermeintliches Traumhaus kauft. Es muss nur hier und da renoviert werden. Der Anti-Held kämpft gegen die Kräfte des Universums und kann nicht gewinnen. Gott lacht. Und der Alptraum einer Renovierung entfaltet sich wie ein Autounfall in Zeitlupe.

Brust oder Keule, 1976

Nein! Doch! Ohh! Louis de Funès ist das ultimative HB Männchen. Er steht unter Strom. Er ist der cholerische Kleinbürger, der nach oben kuscht und nach unten tritt. Sein Slapstick ist grotesk. Und weil er tatsächlich selbst ein konservativer Choleriker war, wirkte das auch so authentisch. Gleichzeitig aber hielt uns Funès den Spiegel vor und wurde völlig zu Recht wahnsinnig. Wie im Film "Brust oder Keule", als er hinter die Kulissen einer Fast Food-Produktion stolpert. Zum Schreien komische Dystopien.

Space Balls, 1987

Mein Name ist Möter, halb Mensch, halb Köter. Wem solche Wortspiele zu platt sind, der hat noch nie die Wüste durchkämmt. Die Star Wars Parodie ist Teil unseres Sprachschatzes. Mel Brooks wollte eine "Space Opera" schaffen, fragte aber vorab George Lucas, wie sehr das Skript ihn beleidigen könnte. Lucas liebte den Film. Und so wissen wir heute alle, wer Lord Helmchen ist. Der Humor von Mel Brooks, Jahrgang 1926, ist der des alten Broadways. Wie auch "Frühling für Hitler" ist dieser Film derbes Theater, das Gags um des Gags willen performt.