Stars covern Lennons Witwe "Ocean Child" zeigt, dass Yoko Ono mehr ist als die Frau, die die Beatles auseinandergebracht hat

Bezeichnend für das Image Yoko Onos war ein Post, der 2016 auf meiner Facebook-Timeline auftauchte. Er zeigte ein Bild von Cathy Hummels, der Ehefrau des Fußball-Nationalspielers Mats Hummels. Die Bildunterschrift: Yoko Ono. Dazu muss man wissen, dass Mats Hummels 2016 von Borussia Dortmund zu Bayern München wechselte, was von Dortmunder Fans als Verrat angesehen wurde. Und als treibende Kraft hinter dem Vereins- und vor allem Ortswechsel wurde Cathy Hummels angesehen, die - so wurde vermutet - lieber an der Isar als im Ruhrgebiet leben wollte.

Yoko Ono - das Synonym für "hinterhältige Frau"

Yoko machte zu Beginn ihrer Beziehung zu John eher Performances und nahm Ende der Sixties mit ihm avantgardistische Experimental-Platten wie „Two Virgins“ oder das „Wedding Album“ auf, auf denen sie gelegentlich auch einfach nur schrie. Das war natürlich die größtmögliche Entfernung zum Wohlklang von „Let It Be“ oder „Hey Jude“. Yoko Ono war das Gegenteil eines naiven Popstar-Groupies. Sie zeigte sich damals wie heute als absolut autonome Künstlerin, die ganz unabhängig von ihrem Mann ihren Weg geht. Genau das mag John Lennon fasziniert haben, was ihn immer noch sehr ehrt. Die Beziehung zwischen John und Yoko wirkte wie eine auf Augenhöhe mit gegenseitigen Respekt-Erweisungen. Yoko schrieb Songs für John und umgekehrt.

Nach Lennons Tod Begann Yoko Ono mit kommerzieller Musik

Eigentlich erst nach der Ermordung John Lennons begann Yoko damit, vermehrt konventionellere Songs zu schreiben. Sie tat das nicht aus kommerziellem Interesse, denn sie ist als Erbin John Lennons eine der reichsten Frauen der Welt. Sie tat es wohl als Hommage an ihren verstobenen Partner. 1981 - nur ein Jahr nach dem Tod Lennons - erschien Yokos Album „Season of Glass“. Auf dem Cover: Die blutverschmierte Brille ihres Mannes. Die Songs hier waren Teil von Yokos Trauerarbeit - auch dies wieder ein autonomes Statement.

Hier orientiert sich Yoko schon eher am Songwriting John Lennons, aber trotzdem klingen ihre Songs nie nach Beatles, sondern nach Yoko Ono. Seit diesem musikalischen Kurswechsel regnet es Hommagen an die Künstlerin und Friedens-Aktivistin, die sie seit mindestens 60 Jahren ist.

"Yes I'm a Witch"

So erklärt sich die Existenz der neuen Compilation „Ocean Child“, auf der in erster Linie Vertreterinnen der neuen, weiblichen Songwriter-Szene Amerikas Yokos Songs gecovert haben. Künstlerinnen wie U.S. Girls, Thao, Sudan Archives, Japanese Breakfast und - last not least - Sharon Van Etten liefern hier zauberhafte Coverversionen und würdigen Yoko Ono als Pionierin feministischer Popmusik. Spätestens mit der „Ocean Child“-Compilation sollte sämtliche Vergleiche Yoko Onos mit Cathy Hummels für alle Zeit der Vergangenheit angehören.