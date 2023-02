90. Geburtstag von Nina Simone Ein Leben, viel mehr als "Young, gifted and black"

Wer niemals frei war, sagt Nina Simone 1968 in New York City, der hat keine Ahnung, was Freiheit bedeutet und wie es sich genau anfühlt, frei zu sein. Aber Freiheit war für die Musikerin eines der wichtigsten Dinge im Leben, eine Grundvoraussetzung, die ihr und Menschen ihrer Hautfarbe vom rassistischen und lange Zeit segregierten Amerika vorenthalten worden ist. Nina Simones Musik packt die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die sie mit ihren Civil-Rights-Hymnen mitgeprägt hat, für uns in eine Zeitkapsel.

Welche Rolle Musik beim Wunsch nach Freiheit spielen kann, das erlebt Nina Simone schon im frühesten Kindesalter. „Mit drei Jahren stellten wir fest, dass sie ein Genie war“, erzählt ihr Bruder Carol in ihrer Biographie „Princess Noire“. Kaum konnte seine kleine Schwester mit ihren kurzen Beinen die Pedale der Kirchenorgel erreichen, spielte sie bereits das Eröffnungsstück in der Messe. Eigentlich wollte Eunice Waymond, so hieß Nina Simone in Wirklichkeit, eine klassische Pianistin werden. Sie wäre dann, sagte sie, als erste afroamerikanische Klassik-Pianistin in die Geschichtsbücher eingegangen.

Ausgebremst aufgrund Rassismus

Doch aus der Klassik wurde nichts, mit Anfang 20 platzt der Traum. Das Curtis Institut, ein Konservatorium in New York, lehnt die Bewerbung der so talentierten wie fleißig übenden Schülerin ab. Vielleicht aus rassistischen Gründen – eine schwarze Pianistin, das kann es doch gar nicht geben! Das zumindest war der Eindruck, den Nina Simone damals hatte und der sie Zeit ihres Lebens geprägt hat.

Aber Geld musste ja trotzdem rein. Und Nina Simone war jung und enorm talentiert. Die junge Pianistin musste nun in verrauchten Hotelbars anheuern statt im Konzertsaal. Einer ihrer Chefs meinte zu ihr: „Du kannst hier aber nur spielen, wenn du auch singst!” Da er ihr 90 Dollar am Abend bot, mehr als sie zu der Zeit jemals verdient hatte, schlug sie ein. Mit einer Stimme, bald so mächtig wie die geballte Faust der Black Panther. Wofür wir dem Barbesitzer heute noch dankbar sein müssten.

Aber weil ihre Mutter nicht mitbekommen sollte, dass sie in Bars „Teufelsmusik“ spielt, ändert sie ihren Namen: Aus Eunice Waymond wird Nina Simone. Schon in dieser frühen Phase ihrer Karriere lernt Nina Simone in einem Nachtclub ihren späteren Mann Andy kennen, einen Polizisten. 1961 heiraten die beiden, und da Andy keine halben Sachen macht, steigt er bei der Polizei aus und managt seine Frau. Und verschafft Nina Simone auf der ganzen Welt Auftritte, von denen sie immer geträumt hatte.

Auf den Dächern standen die Marshalls mit Gewehren

„Sie war brilliant. Sie wurde geliebt. Sie war revolutionär. Im Bühnendasein hat sie Sinn gefunden – meine Mutter war 24/7 Nina Simone. Und das wurde irgendwann zum Problem”, sagt Tochter Lisa Simone in der Doku „What Happened, Miss Simone“. Ein ziemlich hoher Preis, den du bezahlst, wenn du sieben Tage die Woche 24 Stunden lang Nina Simone sein musst. Aber noch mehr macht Nina Simone ihr Ehemann Andy zu schaffen, der sich nicht nur als ihr Manager reingeblockt, sondern sie auch immer wieder verprügelt hat. I put a spell on you – der Fluch der Nina Simone.

1965 tritt Nina Simone beim berühmten Selma March in Montgomery, Alabama auf. Und als Nina Simone intoniert: „Alabama got me so upset“, ist das Publikum zutiefst bewegt. Was nicht ungefährlich ist: Denn Marshalls begleiten die Demo und stehen mit Gewehren bewaffnet und Angst einflößend auf allen Gebäuden. Aber Nina Simone schert sich nichts, macht weiter und verbindet die Worte „Mississippi“ und „Goddamn“ zu Mississippi Goddamn. Eine schwarze Frau traut sich das – how dare you?

Flucht aus den Vereinigten Staaten und späte Ehre

Martin Luther King saß damals mit im Publikum, als Nina Simone sich in dem Song über den Rassismus der Südstaaten empört. Immer tiefer taucht Simone ein in die Civil-Rights-Bewegung, was zum endgültigen Zerwürfnis mit ihrem Mann führt, der ihre Black-Power-Haltung als nicht hilfreich empfindet für Karriere und Geldbeutel der beiden. Irgendwann schmeißt Nina Simone ihren Ehering auf den Tisch und lässt sich von Andy scheiden. Sie verlässt in der Folge die USA, die sie weiterhin als rassistisch empfindet und wandert aus nach Afrika. Ihre erste Station ist das von Sklaven gegründete Liberia. Sie kauft dort ein Haus am Strand und denkt zunächst, sie habe nun den Platz gefunden, von dem sie ihr ganzes Leben lang geträumt hatte. Aber irgendwann geht Nina Simone das Geld aus, sie zieht nach Europa. Dort wird bei ihr eine bipolare Störung festgestellt, sie muss relativ heftige Medikamente einnehmen. Die Magie ist weg.