Nile Rodgers wird 70 Von David Bowie bis Beyoncé - diese Hits verdanken wir dem "Hitmaker"

Wegweisend für die Zukunfts des Pop

Chic wurde die Hausband der legendären New Yorker Disco „Studio 54“ und lieferte beständig neues, unwiderstehliches Material für den Dancefloor. Edwards treibende Bassläufe und Rodgers typisch-abgehackter Gitarrenstil - er nennt ihn „Chucking“ in Erinnerung an Chuck Berrry - waren wegweisend für die Zukunft des Pop. Der Basslauf von „Good Times“ wurde zunächst von Queen für ihren Welthit „Another One Bites The Dust“ kopiert und anschließend gesamplet von der Sugarhill Gang für „Rapper’s Delight“- den ersten bekannten Hip-Hop-Song überhaupt.

Als die Disco-Welle in den 80er abebbt, wurde Nile Rogers zu einem der gefragtesten Produzenten. Er ist an Madonnas „Like A Virgin“ maßbeglich beteiligt, an David Bowies Comeback-Album „Let’s Dance“ oder an Diana Ross letzten Riesenhits. Kaum ein Star der 80er lässt es sich entgehen, mit Nile Rogers zu arbeiten. Das amerikanische Branchenblatt „Bilboard“ verpasste ihm den Spitzamen „The Hitmaker“, weil so vieles, was er anfasst, zu Gold wird.