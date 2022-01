failoftheweek Warum der Hype um NFTs immer bescheuerter wird

Der 56 Sekunden lange Clip wird zu einem frühen Hit im Netz. Die Familie nimmt alleine über YouTube-Werbung so viel Geld ein, dass sie sich damit ein Haus finanzieren kann. Im Mai 2021 dann der zweite Geldregen: Die Familie verkauft das Video als NFT, sprich als „Non Fungible Token“. Das heißt, dass auf der Blockchain eingetragen wird, dass irgendwem das Original-„charlie bit my finger“-Video gehört, obwohl es Dutzende Male als Kopie im Netz steht. Irgendjemand mit zu viel Geld zahlt dafür 760.000 Euro.

Haarsträhne von Boris Becker als NFT?

Was, wenn der ganze Hype zusammenbricht?

Der heimische Fernseher könnte also bald zum Basar für allerlei NFT-Tand werden. In Zukunft sitzt man dann wohl gemütlich im Sessel, schaut Champions League und bekommt dann mitten im Spiel das Top-Angebot, sich mal kurz für ein paar Fantastilliarden das linke Schulter-Tattoo von Lionel Messi als NFT rauszulassen. Oder das neue Musikvideo von Lady Gaga oder eine berühmte Filmszene wie "Luke, ich bin dein Vater".

War die digitale Sphäre bislang eine einzige Kopiermaschine, in der Eigentum, zumindest in den Anfangstagen, ein eher verpöntes Konzept war, sorgt die Blockchain-Technologie nun für das exakte Gegenteil: Per NFT kann alles zu einem Original erklärt werden - und damit zur Ware. Nur: Wer soll das alles kaufen? Und was, wenn der ganze Hype in sich zusammenbricht? Das Ende des Hypes könnte vielen NFT-Investoren schmerzhafter sein, als ein Biss des kleinen Charlie.