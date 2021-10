"New York Ghost" von Ling Ma Dieser Pandemie-Roman wird von einer Millenial-Einwanderungsgeschichte zu einem Zombie- & Road-Movie

"Nach dem Ende kam der Anfang. Und am Anfang waren wir acht, dann neun – das war ich – eine Zahl, die nur abnehmen würde." So beginnt New York Ghost, der Erstlingsroman der chinesisch-amerikanischen Schriftstellerin Ling Ma. Und diejenige, die das erzählt, die Nummer 9, das ist Candace Chen, die Heldin der Geschichte, wie die Autorin mit sechs Jahren aus China in die USA gekommen.

"Wir waren Markenstrateginnen und Immobilienanwälte und Personalplanungsspezialisten und private Finanzberaterinnen. Wir wussten nicht, wie man irgendwas machte, also googelten wir alles. Wir googelten 'Wie man in der Wildnis überlebt'" aus dem Buch New York Ghost.

Bevor das Ende und dann der Anfang kamen, führt Candace das typische Leben einer urbanen Millenial. Oder besser gesagt: Sie schlafwandelt eher durch ihr Leben als dass sie es aktiv führen würde. Wie so viele ihrer Altersgenossinnen zieht sie nach dem College nach New York, in die Stadt der Städte, auf der Suche nach dem, was das Leben für sie noch bereithalten könnte.

Bibelproduktion als Allegorie auf den Kapitalismus in seiner Reinform

Candace hat erst Affären, dann einen Freund, postet Fotos von ihren Streifzügen durch New York, bis sie zufällig in einen langweiligen Büro-Job purzelt. Sie koordiniert für Verlage die Produktion und den Druck von Bibeln in Billiglohnländern wie China.

"Von allen Büchern verkörpert die Bibel die reinste Form des Produktdesigns, derselbe Inhalt wird millionenfach immer wieder neu verpackt, in neue Kombinationen ad infinitum. Sie ist der Bestseller des Jahres, jedes Jahr." aus dem Buch New York Ghost.

Die Bibelproduktion als Allegorie auf den Kapitalismus in seiner Reinform: Wie verkaufe ich etwas, das alle schon haben, immer wieder neu verpackt. Jedes Jahr reist Candace zur Druckerei nach Shenzen in China und nach Hongkong, um erst über noch billigere Produktionsmöglichkeiten zu verhandeln und sich danach mit Shopping zu betäuben. Und erlebt dabei immer wieder Flashbacks an ihre Kindheit in China oder an ihre Eltern und ihre Migrationsgeschichte. Doch dann nimmt das Ende seinen Anfang: In Form eines neuartigen Fiebers, das ausgerechnet dort zum ersten Malauftritt, wo die Bibelherstellung unter schlechtesten Arbeitsbedingungen stattfindet. In Shenzen, China.

"Das Shen-Fieber ist eine neuartige Pilzinfektion. Das Fieber zieht man sich durch das Einatmen mikroskopisch kleiner Pilzsporen zu, sobald dies geschieht, breiten sich diese von der Lunge und den oberen Atemwegen auf andere Organe, üblicherweise das Gehirn, aus." aus dem Buch New York Ghost.

New York Ghost ist in den USA bereits 2018 erschienen, lange bevor SARS-Cov2 zum ersten Mal auftauchte. Dennoch liest sich der Roman wie eine Dokumentation der letzten eineinhalb Jahre. Am Anfang vom Ende werden Atemschutzmasken verteilt und Büros täglich desinfiziert, Homeoffice wird für die eingeführt, die es sich leisten können, und Einreisestopps werden verhängt. Auch die Leugner gibt es. Am Ende bleiben verlassene Bürogebäude und Geisterstädte zurück, Highways, verstopft mit liegen gebliebenen Autos und Infizierte, die sich in Zombies verwandeln, gefangen in der Wiederholung des Immergleichen.

Die Zombies - das sind wir

Nur wenige Menschen stecken sich nicht an. Candace ist eine von ihnen, versucht alleine in New York zu überleben und schließt sich letztlich einer sektenartigen Gruppe anderer Überlebender an. Auf ihrem Roadtrip nach Norden an einen vermeintlich sicheren Ort, plündern sie Shoppingmalls und verlassene Häuser. Sehr geschickt verwebt Ling Ma das postpandemische Endzeitszenario mit ihrer eigenen Migrationsgeschichte und der Vorgeschichte ihrer Heldin Candace zwischen entfremdeter Arbeit und der Suche nach einem Sinn im prekären Dasein.

New York Ghost – das ist Generationenporträt meets Kapitalismus-Kritik meets Einwanderungsgeschichte meets Zombie- & Road-Movie. Und irgendwann wird einem beim Lesen klar: Die Fiebernden, die Zombies, das sind wir.