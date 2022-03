Neues Ebow-Album "Canê" "Emotional zu sein, ist meine größte Stärke"

"Free my People, free meine Leute!". Das sind die ersten Worte von Rapperin Ebow auf ihrer neuen Platte "Canê". Es ist eine Ansage, die sich durch die ganzen zehn Tracks zieht. Ebows Leute, das sind Kurden und Kurdinnen, Landsmänner, -frauen, -menschen aus der türkischen Provinz Dersim, aber auch von überall her. Es sind Menschen aus der queeren Community. Ihre Freunde und Familie in München Giesing und Wien. Aber auch alle, die jeden Tag noch gegen Wände laufen. Wände wie Rassismus, Faschismus, Krieg. Zuletzt ist es Ebow selbst. Auf "Canê" schüttet die Rapperin wortwörtlich ihre Seele aus.

Sanfte Raps voller Empowerment

Im Interview sagt die Rapperin über den Titel: "Canê ist ein kurdischer Begriff für meine Seele. Ich wollte irgendeinen Titel haben, der sehr persönlich, der so richtig nah an mir dran ist. Und der auch zu den Titeln meiner Alben davor passt. Das Album ist in der Pandemie entstanden ist und ich war die ganze Zeit nicht unbedingt alleine, aber oft alleine mit meinen Gedanken war. Man war ja nicht so viel draußen unterwegs. Da fand ich, dass es sehr gut gepasst hat, dass Album 'Meine Seele' zu nennen. Denn alles, was ich an Input hatte, musste ich aus mir selbst rausholen."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ebow - Trouble (prod. by walter p99 arke$tra)

Ebow hat eine eindrückliche Analyse aus sich herausgeholt. Eine Analyse der multiplen und komplexen Krisen, die wir auf unserer Welt und in uns drin haben. Schon auf ihrem letzten Album "K4l" hat sie das geschafft. Die Platte gab Empowerment und Stoff zum Nachdenken. Canê kommt nicht weniger ermächtigend daher, ist aber noch ein Ticken mehr nachdenklich. Unter den zehn Tracks finden sich viel sanfte Raps. Die landen dann zum Beispiel auf garage-angehauchten Beats wie in "Giesing81". Oder sie werden epochal und unironisch dramatisch wie im Song "Excalibur", eine Kollaboration mit Sängerin Balbina.

Ballernde Beats und krasse Ansagen

Die Zusammenarbeit der beiden kommentiert Ebow begeistert so: "Sie hat echt vor niemandem und keinem Angst und sie sagt, was sie denkt. Zum einen hat es natürlich thematisch super gut gepasst. Ich wusste: Wenn ich den Track Balbina schicke, dann versteht sie, worum es geht. Ich dachte mir bei der Hook: Ich will eine epochale Stimme. Eine Stimme, die dieses Märchenhafte von Excalibur rüberbringt, aber ohne es süß klingen zu lassen. Es sollte trotzdem sowas wie Aufbruchstimmung haben. Und da hab ich direkt an Balbina gedacht und bin auch super happy, dass sie mit auf dem Track ist."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. EBOW - ARABA (prod. by walter p99 arke$tra)

Trotzdem sind natürlich auch ballender Beats und krasse Ansagen dabei. Auf Songs wie "ARABA" oder "Prada Bag". Ähnlich wie bei ihren Vorgänger-Alben jongliert Ebow zwischen echten Gefühlen und harter Realität. Immer wirkt sie dabei unheimlich stark. Ein Fakt, den sie im Gespräch aber gleich relativiert: "Boah, ich bin überhaupt nicht stark! Ich bin voll emotional und empathisch. So arg, dass ich selbst von mir genervt bin. Warum die Leute denken, dass ich stark bin? Ich glaube, weil ich sehr vulnerabel bin. Mir ist es wichtig zu zeigen: Liebe und Gefühle und Verletzlichkeit sind genau so revolutionär und genauso eine Stärke wie das, was allgemein als Stärke verstanden wird. So dieses 'man weint nicht', 'man ist stark', 'man trägt die ganze Last auf den eigenen Schultern'. Aber: Fuck that shit! Emotional zu sein, ist meine größte Stärke."

Ebow ist einfach sie selbst

Und das gilt auch für "Canê". Das Album ist an den Stellen am stärksten, auf denen nicht gerappt, sondern aus dem Herzen gesprochen wird. Am eindrücklichsten bleibt ein Spoken-Word-Part hängen, auf dem Track "Prada Bag". Dort rappt sie zum Beispiel: "Die Leute fragen immer: Warum muss es im Rap darum gehen, wer wie viel Cash macht, welche Marken du trägst, welchen Wagen du fährst und so weiter? Aber wenn nun eine Gesellschaft aufwächst, die dich immer als Mensch zweiter Klasse sieht, immer von oben herab, dann ist das deine einzige Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, ihnen zu imponieren. Und natürlich wäre es eine Möglichkeit, einen guten Job zu haben, studiert zu haben. Dann nehmen sie dich vielleicht ernst! Aber wenn du diesen Weg nicht gehen kannst, dann bleibt dir halt nicht viel. Und dann eignest du dir eben an, was sie gerne hätten. Du trägst die Marken, die sie gerne hätten. Du fährst dem Wagen, den sie gerne hätten. Das ist der einzige Moment, wo du ihre Aufmerksamkeit bekommtst: Wenn du dir etwas nimmst, wovon sie denken, dass es dir nicht zusteht."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ebow – Prada Bag (Official Visualizer) prod. by walter p99 arke$tra