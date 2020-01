Die Künstliche Intelligenz "Alexa" kommt My home is my Datenkrake

In den USA ist er schon seit 2014 zu haben, nun kommt er in Deutschland auf den Markt: Der Amazon Echo, ein zylinderförmiger Lautsprecher der nur über die Stimme gesteuert wird. Eingebaut ist ein Sprachassistent à la Siri. Allerdings ist dieser viel weiter entwickelt, denn die dazugehörige Software Alexa funktioniert nur noch über Sprache – Bild und Text sind nicht nötig. So kann sie jede erdenkliche Wissensfrage beantworten, ein Taxi rufen, an Termine erinnern, Musik abspielen, Audiobücher einlesen, Rezepte heraussuchen, das komplette smart home steuern und natürlich: bei Amazon shoppen.

Nicht nur Amazon, auch Google und andere Firmen sind scharf auf den Markt und entwickeln ähnliches. Die Verbindung von Datensammlung und gleichzeitiger Zentralisierung aller Anwendungen auf eine Software ist ein neues Level der Digitalisierung. Denn Alexa ist eine Künstliche Intelligenz und die lernt nur wenn man ihr Futter gibt. Zunächst wird der smarte Lautsprecher nur auf Einladung vergeben, er soll mithilfe der ersten Kunden noch weiter verbessert werden, bevor er regulär in die Läden kommt.