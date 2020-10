Tot oder am Leben - je nachdem Das sind die beliebtesten Pop-Verschwörungstheorien

In den USA läuft der Wahlkampf in die heiße Phase, viele interessante Nachrichten gibt es gerade, aber wir möchten die Aufmerksamkeit ganz auf einen kleinen Clip richten, der fast untergegangen ist: Joe Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris wurde im Interview gefragt:

Wer ist der beste lebende Rapper?

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kamala Harris: Best Rapper Alive

Und ihre Antwort: Tupac Shakur.

Er ist einer der einflussreichsten und wahrscheinlich besten Rapper aller Zeiten, keine Frage. Nur: Er ist nicht mehr am Leben. Tupac ist leider vor fast 25 Jahren erschossen worden.

Madonna und Tupac 1995

Das Ganze ist natürlich ein kleines Versehen, wie es jeder und jedem passieren kann. Aber es hat einen besonderen Beigeschmack, denn der Gedanke, dass Tupac noch lebt, ist überhaupt nicht neu: Seit den Neunzigern gibt es Theorien, dass er sich irgendwo in Malaysia versteckt, warum auch immer. Diese Theorie hinkt ein wenig.

Diese Art von Verschwörungstheorie ist in der Musikbranche wahnsinnig verbreitet. Elvis lebt natürlich auch noch, ebenfalls eine beliebte Theorie.

Und dann gibt es das Ganze andersherum

Paul McCartney

Die wahrscheinlich berühmteste Pop-Verschwörungstheorie aller Zeiten hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel: "Paul is dead", "Paul ist tot" - und der Paul ist natürlich Paul McCartney. Paul McCartney soll danach 1966 bei einem Autounfall gestorben sein und wurde von einem Doppelgänger ersetzt.

Vieles, was wir heute als klassisches Verschwörungstheorie-Material kennen, ist so entstanden: Leute haben geheime Botschaften auf den Albumcovern gesehen, sie haben Platten rückwärts abgespielt und auf einmal neue Sätze gehört - solche Sachen.

Was bringt die Leute zu solchen Theorien? Langeweile?

Ein bisschen erinnert das an Easter Egg Hunts in Videospielen - in fast jedem Videospiel gibt es ja tatsächlich irgendwo versteckte Level, etwa in Super Mario Bros. Die Leute machen es sich immer zur Aufgabe, diese Level als erste zu finden. Vielleicht ist das hier auf die Musik-Branche übergangen, nur dass es keine versteckten Level gibt ...

All diese Theorien sind aus dem gleichen Holz geschnitzt: Es geht um legendäre, fast schon mythische Pop-Figuren. Der beste Rapper aller Zeiten, die größte Pop-Band aller Zeiten, der größte Entertainer aller Zeiten. Diese Geschichten sind in der Prä-Internet-Ära entstanden, wo sich Gerüchte anders verbreitet haben.

Dann kam das Internet-Zeitalter, das Zeitalter der Verschwörungstheorien

Eine Sache hat sich seitdem verändert: Die Personen, um die es geht, müssen nicht mehr ganz so mythisch sein.

Avril Lavigne

Avril Lavigne, Teenie-Star der Nuller Jahre. Eigentlich war sie immer eine ziemlich unkontroverse Künstlerin. Sehr beliebt, es gab keinen, der Avril Lavigne nicht mochte. Heute hört man irgendwie nicht mehr so viel von ihr.

Ein brasilianischer Avril Lavigne-Fan-Blog kam schon 2005 mit der Theorie um die Ecke, dass die Kübstlerin tot sei. Der unglaublich lange Fan-Blog zerlegt Musikvideos und Songtexte nach Hinweisen, inspeziert Fotos von ihr: auf manchen Bildern habe sie andere Muttermale, ihre Gesichtsform sei verändert und so weiter. 2003 wurde sie durch eine Doppelgängerin ersetzt, schlussfolgert der Blog - deshalb sei ihre Musik auch so kacke geworden.

Diese Theorie ist zwar 15 Jahre alt, aber sie kocht immer wieder hoch. Leute entdecken sie neu, verbreiten sie auf Social Media - und auf einmal muss Avril Lavigne sich in einem Livestream zu der Frage äußern, ob sie eigentlich tot sei. In letzter Zeit wohl mehrfach geschehen.

Denken manche Leute nicht mal daran, dass man neue Leberflecke bekommen kann und dass es Schönheits-OPs gibt?

Surprise: Menschen sehen nicht ihr ganzes Leben lang gleich aus

Eminem in seinem Film "8 Mile"

Es ist nicht nur Avril Lavigne, auch Eminem und Craig David sind angeblich schon lange tot - und ihre Labels haben entschieden: Hey, ersetzen wir sie doch einfach durch Doppelgänger, die fast genau so aussehen. Sagen die Verschwörer*innen. Schwer zu sagen, wie viele Leute wirklich daran glauben.

Über diese Verschwörungen müssen wir uns wenig Gedanken machen. Wir leben in einer Zeit, in der andere Verschwörungstheorien wirklichen Schaden anrichten: QAnon - eine kollektive Wahnvorstellung, die immer mehr Menschen auch in Deutschland dazu bringt, zu glauben, dass unsere Welt von einer satanistischen Loge aus Pädophilen regiert wird, die das Blut von Neugeborenen trinken und nur von Donald Trump aufgehalten werden können. Covid-19-Leugner*innen, die sagen, das Virus existiere überhaupt nicht. All das richtet Schaden an, es kostet Leben. Das ist Verschwörungsglaube heute.

Sachen sind immer nur harmlos, bis sie es nicht mehr sind

Dagegen ist der Avril Lavigne-Kram schön unschuldig bescheuert. Das Level der Brutalität, auf dem sich die momentanen Verschwörungstheoretiker*innen befinden, ist ein anderes. Doch Sachen sind immer nur harmlos, bis sie es nicht mehr sind.

Wenn du dich einmal an den Gedanken gewöhnst, dass die Welt um dich herum voller Manipulationen ist, dann bist du auf einmal viel anfälliger dafür, wenn jemand sagt: "Hey, das mit Corona ist übrigens auch alles erfunden." Paul McCarney- und Avril Lavigne-Theorien schaden vielleicht niemandem direkt - aber sie könnten die Poolleiter in ein Becken sein, das sehr viel gefährlicher werden kann.