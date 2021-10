Neu auf Netflix Warum „The Billion Dollar Code“ die beste deutsche Serie seit „Dark“ ist

Die beiden gründen das Unternehmen Art + Com, bringen Coder und Künstler zusammen. Als die Deutsche Telekom ganz dringend irgendeine fancy Installation für eine Konferenz in Japan braucht, erschafft Art + Com „Terravision“, eine Art Planetenbrowser, mit dem man in Echtzeit um die Welt fliegen kann. Terravison ist aufregend, Terravision ist innovativ und intuitiv. Und vor allem ist Terravision das Programm, von dem Google Jahre später Google Earth abpausen wird. Google klaut den Deutschen also die Idee. Und dem langhaarigen Bro aus dem Silicon Valley ist das nicht einmal peinlich.