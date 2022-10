Netflix-Serie "Dahmer" Die True-Crime-Verfilmung des Serienmörders Jeffrey Dahmer erntet im Netz viel Kritik - das sagen Angehörige

Medienkulturwissenschaftler Jan Harms von der Universität Düsseldorf hat eine Erklärung für die Faszination von True Crime. Laut seiner Forschung liegt der Reiz an einer „Paarung von Entertainment und dem Interesse an Wissensvermittlung.“

Wichtig ist die Perspektive

Dahingehend stellt sich die berechtigte Frage, ob solche True Crime Geschichten eine Glorifizierung der Täter verursachen? Jan Harms sieht hier auch eine Gefahr. Im Interview betont, wie wichtig die Perspektive ist, aus der erzählt wird: „Eigentlich ist es immer so, dass wir die Perspektive der Ermittler oder, wie bei Dahmer, die des Täters einnehmen“ Was oft zu kurz kommt ist aber die Perspektive der Opfer.

Die Angehörigen der Opfer melden sich zu Wort

Rita Isbell ist eine Angehörige dieser Opfer. Sie ist die Schwester von Errol Lindsey und stand 1992 dem Mörder ihres Bruders im Gerichtssaal gegenüber. Diese Szene wurde auch in der Serie nachgestellt, ohne die Angehörigen darüber im Vorfeld zu informieren. In einem Telefoninterview erzählt sie, dass ihr das nicht gefallen hat und es sind einige Fragen an die Filmemacher*innen in ihr aufgekommen: