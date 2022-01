Netflix-Hit Die Horror-Serie "Archive 81" will zu viel des Bösen

Ich mag Horrorfilme. Auch wenn ich dafür von manchen, die so etwas nie anschauen würden, für ein bisschen krank im Kopf gehalten werde. Und ich bin nicht der Einzige. Das Horror-Genre gibt es, seit es bewegte Bilder gibt. Der Stummfilm "Nosferatu - eine Symphonie des Grauens" von Friedrich Wilhelm Murnau, der vor genau 100 Jahren erschien, ist noch genauso verstörend wie damals. Horror hat immer in Krisenzeiten Konjunktur, weil die Menschen dann andere Menschen sehen, denen es noch schlechter ergeht - das beruhigt ein bisschen.

Der Erfolg der Netflix-Serie "Archive 81" lässt sich also schon mal aus dem Zeitgeist heraus erklären, der gerade weht - aber auch aus der Tatsache, dass hier ziemlich gnadenlos die Horror-Klischees vermischt werden.

Die Serie tritt in große Horror-Fußstapfen

Die Mutter aller Found-Footage-Filme ist das "Blair Witch Project" aus dem Jahr 1999. Zufällig aufgefundene Filmrollen enthüllen Jahre später eine grausige Wahrheit. Ja, man hatte doch schon immer gedacht, dass viel mehr hinter dem Verhalten bestimmter Leute steckte - Found Footage ist ein Paradies für Verschwörungstheoretiker. So ist das auch hier.

Die Hauptfigur der Serie ist Dan, ein Spezialist für die Digitalisierung verstaubter und angekokelter Videotapes, die wir als Zuschauer ausführlich zu sehen bekommen. "Archive 81" ist aber kein reines Found Footage, sondern lässt darin nur eine Parallelhandlung aufscheinen, die in einem New Yorker Mietshaus spielt, das unter mysteriösen Umständen abgebrannt ist. Ja, sagt uns die Serie beruhigender Weise, früher war es auch nicht besser! Dieses Haus hat es natürlich in sich.

Das berühmte verfluchte Haus

Das verfluchte Haus ist der absolute Horror-Standard. Unschuldige Menschen verbringen Zeit an einem Ort, wo das Böse sein Unwesen treibt und nach und nach die Naivlinge dezimiert. In diesem Fall ist es eine Studentin, die in den 80ern mit ihrer Videokamera im Haus unterwegs ist und dort viele, extrem seltsame Menschen interviewt.

Die Anderen erweisen sich - frei nach Sartre - als verschworene Gemeinschaft von Teufelsanbetern - das passt wunderbar zur aktuellen Pandemie, wo fast jeder die sonderbaren Rituale und Geräusche von Nachbarn bemerkt, die einem früher nie aufgefallen sind. Die Horror-Nachbarschaft kennt man aus gleich zwei Roman-Polanski-Klassikern: "Rosemary’s Baby" und "Der Mieter" - beides absolute Meiserwerke der Horror-History.

Unsere Sehnsucht nach Nervenkitzel

Schon in der zweiten Folge der Serie beobachtet die Studentin Melody - kurz Mel - eine dieser satanischen Rituale und erzählt ihrer unwissenden Mitbewohnerin davon: "Etwas geht in diesem Gebäude vor sich, etwas total Verrücktes. Die Leute haben dieses schreckliche Lied gesungen, und da war dieses Ding!"

Und wie immer bleiben die Opfer brav im Horrorhaus, während der Restaurator in einem abgeschiedenen Landhaus - Cabin in the Woods, ihr wisst schon - Melodys Filmchen sichtet und allmählich in den Abgrund hineingezogen wird, in den er hineinschaut.

Die Serie ist komplett überladen

Ja, tatsächlich, es kommt auch noch ein extrem schräger Pfarrer vor, den Kardinal Ratzinger wahrscheinlich unbehelligt hätte gewähren lassen. Dazu gibt‘s Seancen mit Grüßen aus dem Totenreich, Alptraum-Sequenzen, fiese Aliens, Geister, Untote und verwunschene Tiere und Pflanzen. Nur Zombies habe ich keine gesehen in den ersten vier Folgen von "Archive 81".