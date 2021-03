Tiroler Rapperin im Porträt Mit britisch-tirolerischer Coolness rappt Nenda über Alltagsrassismus und ihre Heimat Österreich

Was rassistisch ist und was als rassistisch empfunden wird, darüber wird in diesen Zeiten viel diskutiert. Am besten hört man den betroffenen Menschen einfach zu. Zum Beispiel Rapperin Nenda. Die schafft es, deutlich aber auch mit Humor Alltagsrassismus auf den Punkt zu bringen. Ein Portrait.

Kurzer Lederrock, Netz-Oberteil, weiße Sonnenbrille und roter Lippenstift. Das Outfit sieht aus nach Street Style London. Oder: Wo geht’s hier bitte zum nächsten Club? Aber da, wo die Rapperin Nenda im Musikvideo posiert, ist nicht mal ein Club in der Nähe. Nur Bäume und Moos. Neblige Almwiesen. Und Schafe. (Mäh!) "Die Hauptidee war: Mit diesem mixed-race sein mach ich’s immer verkehrt", erzählt Nenda im Interview. "Wenn ich im Wald, auf der Alm, in so einem Outfit voll stylish bin, mach ich’s verkehrt. Und wenn ich in der Stadt, auf der Straße im Dirndl geh, mach ich’s wieder verkehrt. Es ist immer das Umgekehrte: man kann’s niemandem recht machen."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. NENDA - Mixed Feelings (Official Video)

Es niemandem recht machen können, darum geht’s auch auf einer anderen Ebene in Nendas erster Single "Mixed Feelings". Es geht um Identität, um das Gefühl, entweder nicht weiß genug zu sein oder nicht schwarz genug. Etwas, das die 26-jährige seit ihrer Kindheit kennt. In Tirol. "Ganz vorne im Ötztal, in Sautens", erklärt Nenda dazu. "Es ist ein kleines Dorf zwischen den Bergen, wo etwa 2.000 Leute wohnen. Da bin ich mit meiner Mama und einer großen Familie aufgewachsen, Tanten, Cousins, Oma und Opa. Da ist immer sehr viel los gewesen. Aber es ist halt sehr weiß dort. Und wo ich klein war, war das halt schon was sehr 'exotisches', dass es Kinder geben hat, die nicht so ausschauen wie 'Österreicher' normalerweise ausschauen. Deshalb hab ich mich schon sehr oft verteidigen müssen. Man wird halt immer gefragt: Wo bist du her? Wo sind deine Wurzeln? Und ich hab das halt immer überhaupt nicht verstanden. Ja, ausm Ötztal. Der Opa ist ausm Pitztal und die Oma aus Wien. Warum stellst du mir so viele Fragen?"

Es geht um das Gefühl, entweder nicht weiß oder nicht schwarz genug zu sein

Nenda hat schwarze krause Locke und nicht die Hautfarbe von Sebastian Kurz. Die ewigen Fragen nach der Herkunft. Auch wenn diejenigen, die sie stellen, sich mit aufrichtigem Interesse rechtfertigen und "ist doch nur nett gemeint". Sowas ständig von wildfremden Menschen gefragt zu werden, richtet was an in einem, sagt Nenda, schon als Kind: "Ich war schon immer ein sehr leistungsfähiges Kind in der Schule, wenn man das so sagen kann. Und dann war es mir sehr peinlich, wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte. Auch auf Englisch angesprochen zu werden – ich hab als Kind überhaupt kein Englisch verstanden! Das war immer alles sehr unangenehm. Und später hab ich dann gemerkt: 'Ah, ok, das ist, weil ich halt so ausschaue'. Und dann wünscht man sich halt nicht so auszuschauen und das ist auch komplett ungesundes Aufwachsen."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. #9 Wie nimmt man den Schwung mit? Schauspielerin und Musikerin Nenda Neururer zu Gast beim “K”

Wer Nenda heute auf Englisch anspricht, bekommt geschliffenes British-English zurück. Nach der Matura ist sie nach London, auf die Schauspielschule. Sie hat sich ihren deutschen bzw. Tiroler Akzent abtrainiert – mit viel Downton Abbey gucken - und arbeitet jetzt als Schauspielerin für Film und Theater. Aber auch wenn die Gesellschaft in London, schon historisch bedingt, viel diverser ist als im kleinen Tirol, ihre Hautfarbe spielt weiter eine Rolle. Wenn auch, dank ihrer weißen Mutter, anders. "Ich bin ja mixed-race, deshalb bin ich sehr light-skinned. Da bin ich halt wieder privilegiert, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. In London ist es auf jeden Fall so, dass ich wegen meines mixed-race seins, meines Aussehens, für vieles vorsprechen kann, wo meine Freundinnen, die ganz schwarz sind, nicht vorsprechen können. Zum Beispiel für Hauptrollen in irgendwelchen Serien."

Cool, angriffslustig und fast ein bisschen wie Beyonce

Weil wegen Corona Theater-Engagements und Castings weggebrochen sind, hatte Nenda endlich mal Zeit, sich auf die Musik zu konzentrieren. Songs geschrieben hat sie schon immer, aber noch nie was veröffentlicht. Dass die erste Single jetzt gleich als sowas wie der Tiroler Beitrag zur Black-Lives-Matter-Bewegung viral gehen würde, hatte sie nicht erwartet. "Ich hab den Song zuerst ganz auf Englisch geschrieben und dann hab ich mir gedacht, das wär doch cool, wenn ich’s auf tirolerisch auch kann. Und dann hab ich’s probiert und hab mir gedacht 'Ach, das passt eigentlich ganz gut'. Aber für mich war’s dann eh logisch, weil’s um des geht, was von meinem Herzen kimmt und mei Herz redet tirolerisch."

Im Musikvideo kommt Nenda cool und angriffslustig rüber. Wie sie mit ihren Mädels, die zum Teil auch schwarz sind, durch Innsbruck marschiert, fühlt man sich einen Moment lang fast an Beyoncé erinnert und ihren Super-Bowl-Auftritt. Nur, dass Nenda und ihre Ladies keine ledernen Black Panther Outfits tragen, sondern Dirndl und im Hintergrund die Bergkulisse ins Bild ragt. Ihr Song soll keine Kampfansage sein an Tirol, sondern eine Liebeserklärung. Sie will ja, dass sich was ändert. Und ein bisschen was ändert sich auch schon - im Kleinen, wie die Künstlerin berichtet: "Ein paar Mütter haben mir schon geschrieben, dass ihre Kinder das Video gesehen haben und sagen, Mama, schau, die guckt so aus wie ich und die zum ersten Mal mit offenen Haaren in die Schule sich trauen. Das ist für mich so viel wert und bricht mir wirklich das Herz. Man muss sich nicht immer alle dummen Fragen anhören und alles beantworten."