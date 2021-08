"King's Desease II" Autobiographisch erzählt Rapper-Legende Nas wirkliche Geschichten von früher

In den 90er und Nuller Jahren war Nas ein Superstar des Rap und ein Garant für Verkaufserfolge. In den letzten Jahren galt das nicht mehr so ganz. Doch der Mann hat es immer noch drauf: Letztes Jahr erschien sein Album “King’s Disease”, auf das jetzt “King's Disease II” gefolgt ist. Warum auch das mehr als hörenswert ist, erfahrt ihr hier.

"Das ist eine Geschichtsstunde", verkündet Nas im Song "Death Row East", gleich am Anfang seines neuen Albums "King's Disease II". Er packt dabei persönliche Details über den East Coast-West Coast-Beef in den Neunzigern aus, in den auch er verwickelt war. Eine Schlacht um Ruhm, Anerkennung, Erfolg - es ging nicht darum, wer der King auf der Straße ist, sondern wer es ins Rampenlicht schafft. "Lasst uns darüber reden", sagt Nas nun fast 30 Jahre später. Und erzählt über seine Beziehung zu Tupac Shakur, dem wohl berühmtesten Opfer des East-Coast-West-Coast-Streits. Wie er ihm begegnete, als Tupac mit über dreißig seiner Leute, darunter Musiker, Gangmitglieder und sein krimineller Label Boss Suge Knight, in New York aufkreuzte. Nas und seine Crew machten sich sofort daran, ihr Revier zu verteidigen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nas - Death Row East (Official Audio)

Keine alten Kamellen, sondern autobiographische Details

Von der Begegnung mit Tupac & Crew erzählt Nas auch in einem Interview, das er dem New Yorker Sender Hot 97 gibt: "Wir hatten ein wichtiges Gespräch. Er hat mir erklärt: Er sei überzeugt gewesen, dass ich ihn in meinem Song 'Message' gedisst hätte. Und ich wusste, dass er mich wiederum bei Auftritten disste. Doch ganz ehrlich – in meinem Song gab es keinen Diss gegen Tupac. Ich habe mich darin mit allen Rappern angelegt aber mit keinem im Speziellen. Dann habe ich Tupac gesagt, dass ich Wind davon bekommen habe, dass er mich auf seinem nächsten Album beleidigen würde. Er meinte: ‚Nein, Mann. Wir sind Brüder. Wir sollten uns nicht miteinander anlegen’. ‚Ja so sehe ich das auch’ , habe ich gesagt. Ich bin darauf nach Las Vegas geflogen, wo ich mich mit ihm versöhnen wollte. Doch er war bereits im Krankenhaus. Ich habe dafür gebetet, dass er überleben würde. Ruhe in Frieden, Pac."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nas - EPMD 2 feat. Eminem & EPMD (Official Audio)

Nas, der Lehrer. Er bringt uns etwas bei und hat wirkliche Geschichten zu erzählen - keine alten Kamellen, sondern autobiographische Details. Dazu hat Nas auf dem neuen Album auch musikalisch zwei spektakuläre Gäste von früher aus seinem Telefonbuch am Start: Das Duo EPMD aus New York - eine Generation älter als Nas, eigentlich schon im Hip-Hop Pensionsalter und kaum mehr aktiv. Dass Nas die zwei Oldschool-Veteranen mit auf seine Platte nimmt, zeigt seinen Sinn für Loyalität und die Liebe zur Hip-Hop-Kultur. EPMD beindrucken mit ihrer Weisheit, ihrer Erfahrung und ihrem Können. Rap funktioniert auch im gehobenen Alter.

Mit 47 immer noch Vorbild für die jüngere Generation

Und dann ist da noch Eminem. Viele Hip-Hop Fans führen beide Künstler in ihrer Best-Of-All Times MC Liste und haben auf dieses Aufeinandertreffen gewartet. Wir werden nicht enttäuscht: Der Rapper aus Detroit rappt in einem Affentempo. Ein Shoutout geht an die Toten des Hip-Hop wie MF Doom, Biz Markie, Nipsey Hustle und DMX. Ebenfalls spektakulär ist Lauryn Hills Auftritt. Vor zwanzig Jahren war sie als Sängerin für Nas Hit - "If I ruled the world" mit verantwortlich. Im Stück "Nobody" taucht sie wie zu guten alten Fugees Zeiten als Rapperin auf.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nas - Nobody feat. Ms. Lauryn Hill (Official Audio)