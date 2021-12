Zum Tod der US-Autorin „An bell hooks begeistert mich ihre zutiefst zärtliche Menschlichkeit im Schreiben“

„May she rest in power“. Das hat die US-Vize-Präsidentin Kamala Harris am Mittwoch auf Twitter geschrieben. Ebenso wie: „Der tiefgreifende und positive Einfluss von bell hooks wird uns noch über Generationen hinweg begleiten.“ bell hooks ist nach längerer Krankheit am 15. Dezember im Alter von 69 Jahren gestorben. Sie gilt als Wegbereiterin für viele aktuelle Debatten. Wer war diese Frau?

„Ich will, dass alle meine Bücher verfilmt werden“

bell hooks war eine Wissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin, die nicht in einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm saß, sondern die sich eingemischt hat in aktuelle Debatten und soziale Fragen. Mit Essays, Interviews, Filmkritiken und den über 30 Büchern, die sie veröffentlicht hat. Vor allem Geschlechterfragen, Rassismus und Kapitalismuskritik waren ihre Themen.

bell hooks war dabei durch und durch eine Public Intellectual, eine Intellektuelle, die sich einmischt und im öffentlichen Diskurs mitmischt. Und sie wollte das auch sein. In einem Interview hat sie mal auf die Frage, ob sie sich wünscht, einen Bestseller zu schreiben, der dann verfilmt wird, geantwortet: „Ich will, dass alle meine Bücher verfilmt werden!“ Sie verkörpere die klassische Idee einer Intellektuellen, sagte sie. Sie sei jemand, der Bücher schreiben will, die ein vielfältiges Publikum erreichen. Jenseits von Klasse und Race. In diesem Sinne sei ein verfilmter Bestseller für sie „ein tolle Vorstellung!“.

Warum wird bell hooks kleingeschrieben?

Wer ihren Namen liest, erlebt einen kurzen Irritationsmoment: bell hooks. Komplett kleingeschrieben. Warum eigentlich? bell hooks wurde 1952 in Kentucky als Gloria Watkins geboren. Den Namen „bell hooks“ nutzte sie dann ab den späten Siebzigern, als sie ihre ersten Gedichte veröffentlichte. „bell hooks“ ist also eine Art Künstlername – und zugleich eine Hommage an ihre Urgroßmutter mütterlicherseits, eine indigene Amerikanerin.

Die hieß nämlich wirklich Bell Hooks, allerdings normal geschrieben. Durch die Kleinschreibung wollte sich bell hooks, die Jüngere, von ihrer Urgroßmutter abheben. Und sie hoffte, durch den kleingeschriebenen Namen würde das Werk im Vordergrund stehen, nicht sie als Autorin – was nicht wirklich geklappt hat: Die Kleinbuchstaben haben eher zu mehr neugierigen Nachfragen geführt.

Eines ihrer über 30 Bücher: „Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics“ von bell hooks, erschienen bei Routledge. bell hooks ist in einem Amerika aufgewachsen, in dem sie als Afroamerikanerin noch in eine segregierte Schule geschickt wurde. Später hat sie die Anliegen der Bürgerrechtsbewegung und der Frauenbewegung zusammengebracht. Das ist es, was sie noch heute bedeutsam macht: Sie hat sich nicht nur mit einer Form von Diskriminierung beschäftigt, sondern war eine der Ersten, die intersektional gedacht haben. Sie hat also analysiert, wie zum Beispiel Rassismus und Sexismus zusammenhängen.

Auch hat sie, als andere noch die Nase rümpften, die gesellschaftliche Bedeutung von Popkultur erkannt; hooks hat zahllose Filmkritiken geschrieben und darin Filme gesellschaftspolitisch eingeordnet. Und sie hat schon vor Jahrzehnte auf eine Art über Liebe nachgedacht, die gerade heute wieder sehr aktuell wirkt.

„Jemand, der dich missbraucht, liebt dich nicht“, sagte sie 2002 in einem Interview. „Man sollte meinen, dass sich das von selbst versteht. Aber tatsächlich sind so viele von uns in ihrer Kindheit auf die ein oder andere Art und Weise verletzt worden, dass wir uns wirklich von der Vorstellung lösen müssen, dass jemand, der uns verletzt, uns auch lieben kann.“ Heute würde man dazu wahrscheinlich „toxische Beziehung“ sagen.

Schwarze, queere, visionäre Denkerin

Die Art, wie bell hooks über Liebe sprach und nachdachte, hat zum Beispiel auch die Autor:in Şeyda Kurt beeinflusst. Im April ist ihr Buch „Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist“ erschienen. Dem Zündfunk sagte sie: „An bell hooks begeistert mich vieles, vor allem ihre analytische Stärke, ihre zutiefst zärtliche Menschlichkeit im Schreiben und wie sie Theorie und Praxis verwebt.“

Für Şeyda Kurt war bell hooks eine Inspiration. Auch die Radikalität ihrer Politik, mit der sie etwa Liebeskonzepte politisiert habe, begeistert Kurt: „Sie hat immer wieder darauf gepocht, dass Liebe und Unterdrückung nicht gleichzeitig funktionieren können.“ Und dass rassistische, patriarchale und kapitalistische Unterdrückungssysteme zusammenhängen und überwunden werden müssten.