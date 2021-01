Aus Weilheim in die Welt Eine Musikrundfahrt mit Micha und Markus Acher von The Notwist

Musikrundfahrt mit The Notwist: Aus Weilheim in die Welt

Außerdem das Gymnasium, an dem Markus Flugblätter zum Zündfunk Demo Cassetten Test 1988 verteilte (die MitschülerInnen sollten damals für The Notwist anrufen) und sie tatsächlich gewannen, sowie die Post Pürgen, dem Ort des 1. Notwist-Konzerts, wo heute an der Stelle des Gasthauses das Rathaus Pürgen steht. Dann noch Juze Peissenberg, wohin sie mit Freunden in den 90ern Bands aus aller Welt (wie etwa Smog aus den USA oder Motorpsycho aus Norwegen) einluden und auch eine Station: die Festival-Halle Peissenberg.