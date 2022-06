Psychedelische Therapie Das ist der Soundtrack gegen Depressionen

Das Gefühl des Einsseins – mit sich selbst, Anderen oder der Welt – das ist, was wir durch Musik erleben können. Eine bestimmte Art von Musik wird in der Therapie mit psychedelischen Drogen eingesetzt. Elektronische, sphärische Musik. Denn wenn wir Klänge hören, reagieren wir instinktiv. Musik lässt uns fühlen. Glücklich, lebendig, hoffnungsvoll, aber auch traurig oder verzweifelt. Musik von Alan Watts zum Beispiel. Im Intro zum Track "Dream" hören wie folgende Worte: "If you awaken from this illusion and you understand that black implies white, self implies other, life implies death (or shall I say death implies life?), you can feel yourself; not as a stranger in the world, not as something here on probation, not as something that has arrived here by fluke - but you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental."